Kinesisk rakettulykke: NASA kritiserer ‘uansvarlig’ Kina etter at romfartøy krasjer i Det indiske hav

NASA Har fordømt KinaEn “uansvarlig” tilnærming til romsikkerhet etter ukontrollert rusk Rakett Falt til bakken.

Lang mars 5B ble lansert i slutten av april som en del av et oppdrag rettet mot å bygge Kinas planlegging Romstasjon. Men etter at rakettens booster gikk i bane begynte det å gjøre ukontrollert gjeninngang, noe som utløste frykt for at rusk ville treffe det befolkede området.

Det kinesiske bemannede luftfartsingeniørkontoret sa at det meste av rusk ble brent da det kom inn igjen Stemning Og statsmedier siterte noen rester som landing indiske hav.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen bekreftet at rusk hadde falt på den arabiske halvøya, men sa at den ikke visste om den hadde truffet land eller vann.

Tidligere NASA-sjef Bill Nelson, en tidligere senator og astronaut, kritiserte Kinas tilnærming til sikkerhetsstandarder og åpenhet.

Anbefalt

“Romforsvarsnasjoner må redusere risikoen for jordens befolkning og eiendom ved gjeninngang av romobjekter og øke gjennomsiktigheten om disse aktivitetene,” sa han.

“Det er klart at Kina ikke har oppnådd de ansvarlige standardene for deres rusk.”

Han la til at “Kina og alle romfartsselskaper og virksomheter må opptre ansvarlig og gjennomsiktig i verdensrommet for å sikre sikkerhet og bærekraft i fremtidige romoperasjoner.”

Langmarsjen brøt ut fra Kinas Hainan-øya 29. april, og bar den første delen av landets Tianhe-blokk og fungerte som sentrum for sin romstasjon.

Det gikk inn på BSD vest for Maldivene klokka 3.24, sa kinesiske tjenestemenn.

Harvard University-astronom Jonathan McDowell sa at den potensielle avfallssonen kunne ha vært så langt nord som New York, Madrid eller Beijing, og sør så langt sør som Chile eller Wellington, New Zealand.

“Det får kinesiske rakettdesignere til å se lat ut, og de merker ikke dette,” sa han.

Talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet Wang Wenpin fortalte en pressekonferanse før raketten kom inn på nytt at det var “vanlig praksis” at deler av rakettene brant når de når atmosfæren.

“Mulighet for skade på fly eller grunnanlegg og operasjoner [are] Veldig lavt, ”sa han.

Harvard-astronom Jonathan McDowell observerte romfartøyet i sin nedstigning, og sa “et havinngang er alltid statistisk høyt”, men det er ikke garantert.

“Det ser ut som Kina har vunnet sitt gamble,” tvitret han. “Men det er fortsatt uansvarlig.”

Den første Long March 5B-raketten ble lansert i mai i fjor. Fragmenter av denne raketten traff Elfenbenskysten og skadet flere bygninger.

Ti oppdrag til er planlagt til 2022 for å fullføre Kinas romstasjon.