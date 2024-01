Kinesisk student offer for «cyberkidnapping» funnet alene midt i en skog i USA.

Zhuang bodde hos en vertsfamilie og ble offer for en svindel som faktisk rammer internasjonale utvekslingsstudenter. Kidnapperne velger en student og advarer familien hans om at han er i fare. Da burde han isolere seg. Ved å bruke disse bildene tvinger de derfor den nødstedte studenten til å ta bildet for å kreve løsepenger fra familien.

Dette er hva som skjedde med Zhuang på utveksling i den amerikanske delstaten. Så cybersmuglerne krevde at den unge studenten skulle gå alene inn i skogen med telt, teppe, sovepose, mat og vann. Politiet var i stand til å sette i gang et søk – takket være overvåkingsvideoer fra campingbutikker der Zhuang dukket opp. Søkere fortsatte etterforskningen i Brigham City Canyon-området og fant utvekslingsstudenten.Han var veldig kald og veldig redd” Et døgn senere, i et telt midt i en skog.

Smuglerne nådde fortsatt sin ende. Zhuangs familie skal faktisk ha blitt frigitt 80 000 dollar (72 398 euro). De skyldige er ennå ikke identifisert.