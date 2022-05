Kinesiske forskere har avduket et høyhastighetsladet litium-ion-batteri

– Happy Day Photo / Shutterstock.com

Ved å redesigne strukturen til en nøkkelkomponent, har et team av kinesiske forskere utviklet en svært rask ladeteknologi som lar et litium-ion-batteri nå 60 % kapasitet på minutter.

Forbedre den indre strukturen til anoden

Publisert i Magasinet Vitenskapelige fremskrittArbeidet deres fokuserte på å forbedre positivitet Batterier Litium-ion (skaper en positiv terminal), og baner vei for en betydelig økning i lagringskapasiteten og ladehastigheten.

Hvis det har blitt vist før, endres det Grafitt Og å kombinere kobber, eller eksperimentelle nanosfærer, med rent litium er lovende løsninger, sier forskereUniversitetet for vitenskap og teknologi i Kina De har laget en ny mikroskopisk arkitektur fylt med grafittpartikler i forskjellige størrelser.

Tanken var å justere demonteringen av strømanodene, som har mange hull som ikke egner seg for hurtiglading.

Den romlige fordelingen av grafittpartiklene og porøsiteten til elektrodene ble optimalisert ved bruk av forskjellige teoretiske modeller, og nanotråder og et kobberbelegg ble lagt til for å forbedre ytelsen til anoden. Når sistnevnte varmes opp og deretter avkjøles, komprimeres grafittsuspensjonen og danner et høysortert materiale.

Ladetiden er betydelig redusert

For å evaluere effekten under lading, ble testanoden koblet til et litium-klassisk batteri. Den modifiserte cellen ble funnet å være 60 % ladet på bare 6 minutter (mindre enn 40 % for kontrollenheten, inkludert den konvensjonelle anoden) og 80 % ladet på 11 minutter.

Beskrevet som » Meget hurtigladende litiumionbatteri Denne nye teknologien, ifølge skaperne, er en lovende forfremmelse mot mer praktiske elektriske kjøretøy.