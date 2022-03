Kinesiske og amerikanske krigsskip sees i det mest spente området

Taiwanstredet er et svært følsomt område, hvor Beijing vurderer den demokratiske og autonome øya Taiwan som en del av sitt territorium og uttrykker sitt ønske om å tvangsbeslaglegge den en dag om nødvendig.







Av AFP

18.03.2022



OSS.Det kinesiske hangarskipet og det amerikanske krigsskipet passerte gjennom Taiwanstredet, som skiller øya Taiwan fra fastlands-Kina på fredag, i forkant av en etterlengtet telefonsamtale mellom USAs president Joe Biden og hans kinesiske kollega, Taiwan og det amerikanske forsvarsdepartementet. . Co-Ji Jinping.







I en tekstmelding sendt til AFP bekreftet det taiwanske forsvarsdepartementet fredag ​​at et kinesisk hangarskip hadde passert gjennom Taiwanstredet, gjennom Shandong. «Vi oppfordrer deg til å overvåke og overvåke alle hangarskip og fartøyer fra PLA (Chinese People’s Liberation Army) som opererer nær Taiwanstredet,» advarte departementet.

I en e-post til AFP kunngjorde det amerikanske forsvarsdepartementet at «en av våre destroyere» hadde krysset Taiwanstredet fredag.

Taiwanstredet er et svært følsomt område, hvor Beijing vurderer den demokratiske og autonome øya Taiwan som en del av sitt territorium og uttrykker sitt ønske om å tvangsbeslaglegge den en dag om nødvendig.

USA, Taiwans nøkkelallierte, betrakter stredet som en internasjonal maritim sone og har sendt krigsskip til området for å iverksette tiltak for å beskytte «flåtens uavhengighet».

Kunngjøringen fra Taiwans forsvarsdepartement kom i forkant av samtaler mellom amerikanske og kinesiske statsoverhoder dedikert til situasjonen i Ukraina. Ifølge kinesiske medier sa Kinas president Xi Jinping i et intervju at militære sammenstøt mellom stater «ikke er i noens interesse».

«Jeg jobber for fred»

FN Han understreket behovet for at USA og Kina, to faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, «aksepterer internasjonalt ansvar og arbeider for fred i verden (…)».

Krigsskipbevegelser på det 180 km brede Taiwanstredet er ikke uvanlig. Dagen etter at det amerikanske krigsskipet passerte, i desember 2020, seilte Shandong gjennom sundet før. Det samme hangarskipet krysset sundet i desember 2019, bare uker før valget i Taiwan.

Under Bidens administrasjon utvidet Washington sin støtte til Taipei, og godkjente minst to våpenavtaler med øya for å styrke luft- og missilforsvarssystemene som gjengjeldelse for luftinntrengninger fra krig. Beijing ser på denne støtten som «seriøst kompromitterende» forholdet mellom USA og Kina.

I følge AFP-pakken sendte Kina 969 jagerfly til Taiwans luftforsvarssone i 2020, mer enn dobbelt så mange som 380 fly som ble rapportert i 2016, og har økt sin angrepsstyrke kraftig de siste årene.