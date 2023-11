King Baudouin Stadium: En presenning for å redde søndagens kamp

Torsdag morgen, 08:30: Lagene på Roi Patouin stadion er opptatt med å sette ut 8000 m2 presenning for å beskytte banen mot dårlig vær. For onsdag kvelds kamp mot Serbia måtte flyttes til Louvain i siste liten på grunn av flom på banen. Hele engen var dekket med 1 til 2 cm vann. Årsak: Mye regn de siste dagene.

Med mindre regn onsdag klarte mannskapene å tømme overflødig vann før de la presenninger for å beskytte gresset mot torsdagens regn. Også på fredag, fra de første avklaringene, planlegger den å fjerne dette kortet for å puste gress for å være klar til søndagens kamp mot Aserbajdsjan.

Pierre Clamm er sportsdirektør i byen Brussel og eieren av stadion. Denne torsdagen skanner han himmelen med en mild trygghet: «På to-tre dager faller det 45 liter vann per kvadratmeter, i snitt faller det 800 liter på et helt år. Intensiteten på regnet vi har opplevd de siste dagene har vært eksepsjonell, bare se på flommen i Vest-Flandern. Vårt dreneringssystem er ca 15 år gammelt og er ikke designet for slike forhold. Han viste sine begrensninger. Vi må begynne å tenke på dette«

Glam sier at værets eksepsjonelle natur denne uken førte til at stadion til nå ikke hadde presenning og måtte låne den fra Anderlechts bane. Men han lover å fikse denne feilen raskt: «Leverandører sender meg tilfeldig e-post om at de selger presenninger. Så vi vil starte det offentlige markedet så snart som mulig.«

Man kan lure på hvordan en plen kan tørke ut hvis den er dekket med tjære. Pierre Clams svar: «Presenning skaper en drivhuseffekt.»

Men først er det søndagens kamp å tenke på. Pierre Glam: «Målet er å aldri la en eneste dråpe vann sive gjennom plenen. Presenningsvannet renner mot skinnens kanaler. Om nødvendig fremskynder vi prosessen ved å fjerne overflødig vann. Vi jobber med den belgiske unionen og vi har en presis tidsplan for å berolige alle og ligge et skritt foran. Det er ikke lenger et spørsmål om å bære hendelser slik vi gjorde i tidligere dager.»

I tillegg, spilles kampen på stadion på søndag? Pierre Clem ønsker å forsikre: «Ja, vi er sikre på det. Sikkert. 99,999 %«