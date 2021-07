Kingbins ‘bor og arbeider fritt’ i Storbritannia i en kanalkapring | Innvandring og asyl

Tre Kingpins som bor og arbeider uavhengig i Storbritannia har vært involvert i operasjoner for å smugle tusenvis av asylsøkere over kanalen i småbåter. Hjemmekontor Og politimyndigheter, sa Guardian i et intervju med innvandrere.

Asylsøkeren, som ble intervjuet av Guardian i en anonym tilstand som involverte tre personer, er et toppunkt for smugleroperasjoner på tvers av kanaler, og anslår at hver av disse tre kan begå svindel i løpet av den hektiske sommeren. 100.000 per dag.

De sier at en av mennene er syrisk, den andre iranske og den tredje afghaneren. Alle bruker falske navn. Asylsøkere mener at menn har rett til å bo og jobbe i Storbritannia, og noen driver til og med formelle virksomheter.

De mener at menn i Tyskland, Nederland, Irak, Syria og Tyrkia bruker sine omfattende nettverk for å avlede penger fra asylsøkere og hjelpe dem å svindle penger.

Veldedighetsorganisasjoner som arbeider tett med flyktninger, men ikke ønsker å bli navngitt av frykt for gjengjeldelse mot sine frivillige, sa at de godtok påstandene fra de vertspråklige asylsøkere og at alle tre kan være en av flere bortføringsoperasjoner fra Storbritannia.

Så langt enn i år 8.474 innvandrere Småbåter har krysset kanalen, med en total økning på 8420 i 2020 og en kraftig økning på bare 300 små ferger i 2018 og 1800 i 2019. Imidlertid falt antallet asylsøkere som kom til Storbritannia med 24% i året som endte mars 2021, ned fra året før.

Uformelle asylnettverk deler UK-baserte kaprere WhatsApp-nummer. Prosessen samler inn midler til asylsøkeres reiser – vanligvis £ 2000 til £ 3000 – og sender deretter meldinger på sitt første språk på WhatsApp til den britiske baserte kapreren.

Kidnapperen spør hvilket land de skal reise til. Alternativene inkluderer Tyskland, Nederland, Kurdistan, (nemlig Tyrkia, Iran, Syria og de kurdiske regionene i Irak) Irak, Syria eller Tyrkia. Når det er spesifisert, blir de tilbudt å ordne betaling for en av smuglerens agenter i det landet.

Asylsøkeren ordner for å oppbevare pengene hos en pålitelig slektning eller venn, og venter deretter på en telefonsamtale fra en kidnapper som jobber i Galilea: “Vi er klare, du kan krysse i kveld.”

Etter at asylsøkeren er vellykket krysset, kontakter bakkeagenten pårørende med forespørsel om betaling. Hvis den pårørende ikke overleverer pengene til bortførerens agent etter at den vellykkede bortføringen er over, er asylsøkerens liv i fare, så pengene blir alltid overlevert. Denne ordningen beskytter kidnapperen og asylsøkerens økonomiske interesser.

Asylsøkere som snakket med Guardian, mener de har planer av innenrikssekretær Priti Patel om å bryte smuglers forretningsmodell ved å gjøre kanaloverganger med små båter vanskeligere. Mislyktes Fordi asylsøkere er villige til å ta desperate grep.

“Jeg hørte i går at en ny rute er åpnet fra Algerie til Spania fordi det nå er vanskelig å krysse fra Marokko til Spania. Den er lang og veldig farlig, men asylsøkere vil bruke denne ruten hvis det ikke er noe annet alternativ,” sa en asylsøker.

Han tror 55 m Det gir ingen mening for hjemmekontoret å betale franske tjenestemenn for å prøve å stoppe videre kryssinger.

“Det er sant at kystlinjen i Nord-Frankrike er stor, men det er tre eller fire kryssingspunkter som smuglere alltid bruker. Politiet vet dette. Det var fransk politi da jeg krysset, men de så den andre veien.”

Den andre asylsøkeren sa at i Storbritannia omtaler smuglere kidnappere i Kalais som “arbeidere”. Asylsøkeren sa at de var i en båt med 12 personer, hvoretter det var 21 av dem.

“Jeg sendte en melding til kidnapperen i Storbritannia og klaget. Han svarte: ‘Ah disse dårlige arbeiderne, jeg sier deg at du bare må sette 12 personer i båten, men de stoppet de fleste av dem om bord. “

Den tredje asylsøkeren sa: “Priti Patel forstår ikke hvordan kidnapperne jobber over toppen. De bor kanskje i samme nabolag som henne. I Storbritannia stoppet ikke politiet og regjeringen dem. Kidnapperne er dårlige, men de hjelper oss med å overleve etter at vi løp for livet. Prithi Patel Ødelegger liv, familier og drømmer. ”

Mange asylsøkere og menneskerettighetsorganisasjoner har oppfordret regjeringen til å åpne sikrere og juridiske veier for asylsøkere som prøver å nå Storbritannia på en eller annen måte. Men regjeringen har ennå ikke svart på disse kravene.

En talsmann for hjemmekontoret sa at regjeringen ikke ville nøle med å straffeforfølge kidnapperne, og at den hadde mottatt mer enn 65 saker om småbåt siden tidlig i 2020.

“Ulovlig innvandring drives av høyt organiserte kriminelle og menneskesmuglere som tjener på menneskelig elendighet. Disse avskyelige kriminelle bringer flere menneskers liv i fare ved å gjøre lengre seilaser utenfor den franske kysten eller ved å bruke usikre båter i økende grad,” sa talsmannen.