Kino Lorber overtar Amerika, Celluloid Dreams -regissørens Fortnight -oppføring ‘Hit the Road’ (eksklusiv) | Nyheter

Kino Lorber har skaffet seg USAs rettigheter til det første innspillet til den iranske regissøren Pana Panahi Traff veien Celluloid Dreams har blitt lisensiert til en rekke regioner etter den globale mottakelsen av roadfilmen på Cannes -regissørenes Fortnight i forrige måned.

Panahi har jobbet som assisterende regissør på flere filmer av sin far Jaber Panahi og var nylig forfatter av Cannes 2018 beste manusvinner 3 ansikter.

Celluloid Dreams solgt Traff veien Frankrike (Pyramid Films), Storbritannia og Irland (Picturehouse), Kina (TD Dreams), Australia og New Zealand (Rialdo), Canada (våre favorittfilmer), Penelox (Cherry Pickers), Sveits (Film Coupe), Østerrike (Panda) .

Traff veien Han skal spille neste gang på hovedskiven til New York Film Festival i høst og fokusere på en familie som reiser veien gjennom det ulendte terrenget i Iran for å forlate landet.

Til tross for den yngste sønnens entusiastiske tilstedeværelse, oppstår spenninger når familien nærmer seg destinasjonen, og risikoen forbundet med den eldste sønnens flytur blir stadig mer tydelig. Familie som knytter seg til minner under turen, sliter med frykt for den ukjente fremtiden, krangler om en syk hund. SkjermAnmeldelse Filmen er “spennende oppfinnelse, med tilfredsstillende struktur og varme og menneskelighet”.

Kino Lorber SVP Wendy signerte med Charlotte Mickey of Little Celluloid Dreams. Traff veien Åpner på kino tidlig i 2022, etterfulgt av VinoD -utgivelse på Kino Now, digitale nettsteder og hjemmevideo.

“Denne bevegelige kinostudien om en familie som står overfor usikkerheten om splittelse kunngjør en ny generasjon iransk kino,” sa Little. “Pana Panahis originale stemme, tydeligere påvirket av farens verk, skinner gjennom i dette fascinerende stykket. Traff veien Kino Lorber er en god introduksjon som vil tilføre det amerikanske publikummet stolthet.

Panahi la til: “Jeg er glad for å publisere Kino Lorber, som er kjent for sin ekstraordinære historie om kunsthuspublikasjoner. Traff veien. Deres interesse og kompetanse på det amerikanske markedet er eksepsjonell, og jeg vet at de vil gjøre en fantastisk jobb med å bringe bildet mitt til det amerikanske publikummet.