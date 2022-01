Kirby and the Forgoten World uttrykker seg i bilder og kunstverk – Nintendo Switch

Kirby og den glemte verden Definitivt fanget vårt øye. Sammensetningen av universet Kawai Den lille rosa ballen med de mest realistiske miljøene er den vanlige Hashley Hashima Virkelig veldig lovende. Og Den siste traileren Publisert Forrige uke Det økte bare utålmodigheten vår etter å spille. Dette fortsetter i dag ved å finne de offisielle skjermbildene og kunstverkene til spillet som du kan finne på denne siden. Som en bonus, finn den siste traileren og presentasjonen Kirby og den glemte verden.

Som en påminnelse, Kirby og den glemte verden Tilgjengelig 25. mars 2022 Eksklusivt på Nintendo Switch.

Bli med Kirby på et uforglemmelig eventyr

Ta kontroll over den kraftige rosa ballen Kirby og naviger fritt gjennom 3D-nivåer for å utforske den mystiske verdenen. Hvilke eventyr venter Kirby? Ta et dypt pust og gjør deg klar for et uforglemmelig eventyr!

Utforsk en mystisk verden

Oppdag den mystiske verden fylt med ruinene av den eldgamle sivilisasjonen – som et kjøpesenter?!

Slipp løs de fantastiske kreftene

Kopier fiendtlige styrker som sverd og snø (samt nye drill- og oppdagelseskrefter) og bruk dem til å angripe og utforske omgivelsene dine!

Besøk Vadil Tea Village

Ta en pause fra eventyret ditt for å slappe av i den vakre landsbyen Waddle Dee. Spill minispill eller sammenlign poengsummene dine på nettet med * Scholar Waddle Dee.

Team for å doble gleden!

Send Joy-Con **-kontrolleren til en venn som kan hjelpe deg ved å kontrollere Bandana Vadil Tea i lokal spillmodus.