Jeffrey Epstein spottet Kisline Maxwell i et depositum og sa at han ikke kunne huske at den tiltalte tok et fly med Virginia Roberts Kiffrey – selv om flyopptegnelsene viser at Maxwell Kiffrey reiser privat på en pedofil mer enn 23 ganger, har ikke jetflyet blitt nylig forseglet.

Dusinvis av filer er ikke forseglet over natten av en føderal dommer i New York i forbindelse med Maxwells nåværende sakssmuglingssak.

De fleste av de 52 filene er relatert til den langvarige ærekrenkelsessaken som ble anlagt av Epstein-dømte Virginia Roberts Cuffrey i 2016 etter at Maxwell kalte ham en løgner.

Kiefrey, nå 37, har lenge hevdet at Maxwell og Epstein ble tilsatt i en alder av 17 år og senere bortført.

Dokumentene, som ikke ble forseglet over natt, inkluderer Maxwells forsøk på å kansellere forespørsler fra Qofreys advokater om å få hans økonomiske poster etter at han traff 50 millioner dollar.

Advokatene til Quefrey hevdet at det var hensiktsmessig å skaffe Maxwells poster for å vise en økonomisk forbindelse med Epstein.

I rettsdokumenter sa advokatene til Qoffrey at Maxwells mangel på ekstraordinært minne om å være involvert i overgrepet ville være skadelig.

“For eksempel kunne (Maxwell) ikke engang huske en eneste flytur på Epsteins private jetfly med fru Kyfrey, selv om flyopptegnelser viser at fru Kyfrey hadde 23 fly med fru Kyfrey,” sa advokater. Rettsdokumenter.

Advokatene hans hevdet også at Maxwell ikke kunne huske omstendighetene der fotografiet hans ble tatt, som ble endret fra rettsdokumenter av Kiefrey og en annen person.

“På grunnlag av (Maxwells) praktiske og totale hukommelsestap av dokumenterte tiltaler, kunne en rimelig voldgiftsdommer finne at han handlet bevisst og ondsinnet når han sørget for spredning av falske og ærekrenkende uttalelser om fru Geoffrey over hele verden,” argumenterte advokaten, ifølge rettsdokumenter.

Rettsdokumenter er ikke forseglet i New York over natten siden dommer Loretta Presca avgjorde i forrige måned – noen av disse sakene – hvorav noen inkluderer Maxwells personlige forhold – bør offentliggjøres.

Maxwell fortalte påtalemyndighetene at han aldri husket å ha vært på Epsteins private fly med Virginia. Men flyregistreringer viser at paret fløy sammen minst 23 ganger i løpet av sine mindre år i Virginia. I følge flyselskapsopptegnelser ble Maxwell fløyet mer enn 300 ganger. De involverte i Virginia, identifisert med fornavnet Roberts, vises i blått

Bildet over er en rettsskisse fra Maxwells rettssak i april i Manhattan føderale domstol i forbindelse med hans seksuelle bortføringssak

Dommeren bestemte i november at Maxwells rett til en rettferdig rettssak ikke ville bli berørt.

Maxwells advokater motsatte seg flyttingen.

Dokumenter er en del av materialet som har blitt publisert gradvis siden begynnelsen av året.

Det britiske samfunnet er blitt anklaget for seksuelt misbruk av fire tenåringsjenter for Epstein mellom 1994 og 2004.

Han er siktet for vitnesbyrd da han ble deponert i juli 2016 i en ærekrenkelsessak som involverte Kifre.

Ifølge Gueffrey hyret Maxwell seg selv i en alder av 16 år og tok henne med til Epstein for å bli voldtatt og misbrukt gjentatte ganger.

Ærekrenkelsessaken ble avgjort utenfor retten i 2017, men dokumentene ble gradvis forseglet etter medieorganisasjonens forespørsler.

Maxwell ble arrestert i juli i fjor.