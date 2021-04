Kiss biopic Netflix kommer sannsynligvis

Netflix ser ut til å ønske å gjenta suksessen med Medley Grease Skitten.

I følge Frist, Streamer er “nær en avtale” Rop høyt, A Kiss-biografi regissert av Norges Joachim Ronin. Ronning er best kjent for å regissere to Disney-eierfilmer. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Og Mann: Evil Mistress, Men gjennombruddet hans er en flott film Con-tiki, En sann historie Norsk oppdagelsesreisende Thor Hairdalens seilas fra 1947 fra Sør-Amerika til de polynesiske øyer. Jeg anbefaler det på det sterkeste.

Uansett, jeg tror noen følte at Ronings erfaring med forskjellige klær og sminke gjorde ham i stand til å regissere en film om kyssing.

Manus av Otto Sanders, Madonnas video “Die Another Day” og W. Blake Heron (Født identifikasjon, Som et eksempel).

Filmen vil inneholde et “tett samarbeid” av Jean Simmons og Paul Stanley, co-produsert av manager Doug McKee. Derfor kan man forvente at filmen komfortabelt vil ignorere alle deler av historien deres som ser dårlig ut.

Ingen rollebesetning eller utgivelsesdato ennå. Vi vil gi deg beskjed når det er.