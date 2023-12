Kjærligheten er i gresset: Paret brøt reglene for showet …

For å avslutte denne 15. sesongen av «L’Amour est dans le pré» med stil, inviterer programlederen, Sandrine Dans, kandidatene til å dele de vakreste øyeblikkene av eventyret. Under dette oppholdet vil du finne ut hvem som har funnet sin bedre halvdel og hvis hjerte fortsatt er der.

Når Sandrine gjenforenes med Dans, blir Bernard og Sebastien mer forelsket enn noen gang. Programlederen spør dem om hvordan hun kom tilbake fra turen, siden hun ikke har hatt noen nyheter siden hun kom tilbake.

«Neste dag følte jeg meg kvalm og jeg følte at jeg manglet noe, og jeg skjønte at det var Bernard jeg savnet.», forteller Sébastien til Chantrine. Han sier at Bernard hadde de samme følelsene som ham.