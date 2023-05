Kjærligheten er på engen: Annie blir vraket og drept i en alvorlig ulykke, og den triste nyheten faller

© Love is in the meadow: Annie er knust og offer for en alvorlig ulykke, den triste nyheten faller

Kjærlighetsfans er på engen Pierre og Fred møtes på showet. Nylig delte sistnevnte også en trist nyhet for å hjelpe en annen deltaker i showet, Annie. Kjærlighetskandidaten er i stor nød på plenen Bear og Fred fra Love tok til Instagram, på plenen og delte senere en hjerteskjærende video av vennen sin. Sistnevnte var «rytter og oppdretter av dressur- og konkurransehester i 40 år». Lever i «stor trengsel». Den romantiske kandidaten er på gresset, og EDF-helikopteret flyr over aktiviteten hans i lav høyde i svært lange minutter. Dette skapte panikk over hele gården. Hår, veldig ettertrykkelig, før du refererer til «bryte ned gjerdet». og kan forårsake forferdelig skade i reproduksjonen. «Jeg hadde To lamme hester. og en forslått hoppe» Annie var enig. å lese

Og på grunn av følelser fødte en gravid kvinne som mistet livet en blind unge. Et hjertesorg ligger på engen for kjærlighetskandidaten. Hun betraktet som sitt «beste» dyr noensinne «i 14-årsalderen.» Dessuten må denne hoppen ha blitt mor til andre føll. Heretter «bruker hun tiden sin på å reparere ødelagte gjerder». Dette er fordi helikopteret herjet på reproduksjonen hans. Før nevne at det forårsaket ham Det er fortsatt større økonomiske problemer. «Det som skjedde med Annie er uakseptabelt! » Annie er på engen fra Love, og da sier hun «ingenting». Hun avslørte: «Ofte Jeg er i underskudd. Fjoråret var bra for meg» . Men det er ikke alt. READ Jean-Pascal Lacoste balanserer på sin svigerinne Sylvie Delier: «Hun er ikke særlig god» Annie fortsatte: «Jeg tjente 300 euro i året, jobbet 70 timer i uken. Og tok en uke fri hvert femte år. Det var ærlig talt for mye for meg. Jeg orket ikke mer.» . Senere sa kjærlighetskandidaten på plenen: «Hvordan kan du, som alltid tar godt vare på hester, bekjempe slike problemer? » . å lese

Pierre og Fred sa senere: «Mens det er det Jordbruket blir mer og mer komplisert Og kvegdrift, bønder må demonstrere hver dag, på alle områder, at de verdsetter alt og hva som helst. . «I en tid da de ble bedt om å være permanent ansvarlig overfor samfunnet, på en tid da de ikke kunne Ikke lenger gjør arbeidet sitt selvstendig, som deres forfedre hadde gjort tidligere… Det som skjedde med Annie var uakseptabelt! » .