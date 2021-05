Kjeks: norske lagringsgrønt; Kuralif strekker seg sørover

Sparebankens uteplass får en grønn maske i hovedkvarteret på 216 Main Street i Norge.

Fra og med allerede vil tofaseprosjektet, som forventes å være ferdig innen midten av juli, omfatte landskapsarbeid, forbedrede gangveier, mer parkering og til og med skulpturer på eiendommen.

“Jeg er veldig glad for å se vår visjon gjenopplivet,” sa administrerende direktør Patricia Weigel i en pressemelding. Det ytre av bygningen er attraktivt, men tilslørt av overdreven hekk, som forhindrer sjåfører i å gå inn og ut av parkeringsplassen, sa han. Fortauene har også forverret seg. “Jeg er glad for at alle disse sikkerhets- og estetiske problemene er løst.”

Pavers vil bli brukt til fortau, og ytterligere parkering vil bli gitt for fremtidige ladestasjoner for elektriske kjøretøy. Det vil også være en plaza med benker, grøntområder og skulpturer designet av kunstneren Jack Ovalet.

Den første fasen forventes å vare til Memorial Day-helgen, og parkering på hjørnet av gatene Main og Danford vil kun være tilgjengelig gjennom inngangen til Danford Street. I løpet av andre fase vil parkeringsplassen og ganglobbyen være stengt. Gjennomføring vil være åpen gjennom hele byggeprosjektet. Banken anbefaler kunder å parkere på Main Street eller Lynn Street Lot for å få tilgang til lobbyen.

CURALEAF HODER SØR. Medisin og helse cannabisoperatør Guralife, Drift i sentrum av Maine siden 2014, kom nylig inn i fylkene Cumberland og York, åpnet en voksenbutikk i Sør-Portland og leide plass til å bli den femte Maine-butikken i Wales.

Guralife åpnet sin voksenbutikk 30. april og 1. mai på Gorham Road 343 sør i Portland. Med 106 butikker i 23 stater har selskapet medisinsk cannabisbutikker i Bangor, Auburn og Ellsworth. Som en del av den innledende feiringen ga Kuralif Maine et bidrag gjennom sitt forankrede gode prosjekt Svarteid Maine Family Relief Program, Som hjelper til med å dekke kostnadene for leie, strøm, mat, oppvarming, transport og barnehage for medlemmer av samfunnet som trenger støtte. “Vi er forpliktet til å bygge meningsfulle forhold og støtte et større South Portland-samfunn gjennom vår forankrede gode innsats,” sa Scott Reid, daglig leder i Guralife Maine.

I Wales kunngjorde Kuralife i forrige måned at de nylig hadde leid ut plassen okkupert av Olympia Sports, 913 Post Road (U.S. Route 1), som den planlegger å renovere før virksomheten startes.

Mike Cope, administrerende direktør Colliers InternationalPortland-kontoret representerte Coralife på en 4452 kvadratmeter detaljhandelsleie. Selskapet ble tiltrukket av stedet for sin detaljhandel og gode trafikktall.

Kunst og håndverk stil, det 21. århundre. En av de splitter nye borettslagene i Verdante ved Lincoln Park i Portland gir “kunst og håndverksstil” en ny betydning. De Maine Craft Association Samarbeid med Hei Runner Enheten på 99 kvadratmeter på Federal Federal Campus 99 er dekorert av medlemmer. Hay Runner, et eiendoms-, design- og byggefirma eid av MCA-styremedlem Shannon Richards Newhide Group, Utviklere av Verdante i prosjektet. Scenemøbler, lamper, tepper, glass og servise, skjærebrett og håndstykker, strukturerte trykk og annen original kunst er skapt av MCA-kunstnere eller andre Maine-produsenter. Det har Maine-merker i spritskapet. Alle gjenstander som brukes til iscenesettelse er til salgs, unntatt leiligheten.

MCA sa i sitt siste nyhetsbrev at organisasjonens “drømmen før regjeringen” var å finne Maine bryggede cocktailparty. Selv om det kanskje ikke er mulig, gir MCA-ansatte opptakene etter avtale. De som er interessert i å vise leiligheten, kan kontakte Richards på Hay Runner.

Spektrum i sentrumsvann. Charterkommunikasjon Åpner Spectrum Store på 16B Commons Drive. Den nye butikken ligger i kjøpesenteret bak Bill & John Albond Commons, byboligen til Colby College. Stedet var sist en Palace-skobutikk, som ble stengt for to år siden. Spectrum Store tilbyr detaljhandelstjeneste og lar kundene gjøre transaksjoner som fakturering. Det er den 13. i staten som åpner i Maine siden selskapet åpnet sin butikk i 2019.