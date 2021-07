Kjempepandaer er ikke lenger truet i naturen, kunngjør Kina Kjempepandaer

Kjempepandaer er ikke lenger truet i naturen, men kinesiske myndigheter sier at de fremdeles er sårbare utenfor de 1800 fangenskapene etter mange års sikkerhetsinnsats.

Qi Shuhong, sjef for departementet for miljø og miljøvern, sa omklassifiseringen var resultatet av “Kinas innsats for å integrere forbedrede levekår og deres habitater.”

Han sa at kunngjøringen gjenspeiler Kinas nasjonale innsats for å bevare biologisk mangfold de siste årene. Myndighetene har jobbet for å utvide habitatene til gigantiske pandaer og gjenplante bambusskog for å mate dem.

Qi fortalte på en pressekonferanse denne uken at antall sibiriske tigre, Amur-leoparder, asiatiske elefanter og rygg ibis også har “økt i sikte” som et resultat av en rekke sikkerhetsinnsatser de siste årene.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) avslutter Kinas egen forsvarsmyndighet Fjernet gigantiske pandaer fra listen over truede arter Og klassifiserte dem som sårbare.

Mange kinesiske eksperter avviste den gangen denne avgjørelsen og argumenterte for at den var feil og ville føre til misnøye i Kina, der dyr regnes som en nasjonal skatt. De har vært Brukt som en del av Beijings internasjonale diplomati siden 1950-tallet.

Denne ukens kunngjøring ble møtt med glede på sosiale medier. Hashtags tilknyttet Weibo har blitt lest nesten 10 meter.

“Fantastiske, fantastiske nyheter,” sa et innlegg. “Det viser at all innsats har gitt resultater. Bra.” En annen oppfordret Kinas forsvarere til å fortsette sitt oppdrag. “Dette er virkelig en god start, men det er fortsatt trusler mot denne arten. Ikke slapp av. ”

Observatører sier at sikkerhetsspørsmålet har vært knyttet til Beijings diplomati de siste månedene. Utenriksdepartementets talsmann Wang Wenpin sa Torsdag Forestillingen om at grønne fjell og klart vann er verdt gull og sølv, er forankret i allmennheten i Kina.

“Vi er klare til å samarbeide med alle parter for å styrke internasjonalt samarbeid innen miljøvern og miljøledelse i fellesskap,” sa han.

Pandaer står imidlertid overfor langsiktige trusler. IUCN sier at klimaendringene kan ødelegge mer enn 35% av deres bambushabitat de neste 80 årene.