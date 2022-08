Kjempeskjerm kollapser under konsert i Hong Kong, og skadet to dansere alvorlig

En hendelse skjedde under en konsert i Hong Kong torsdag kveld. Et stort teppe falt ned på scenen og skadet to dansere alvorlig. Advarsel: Følgende bilder kan skade folks følelser.

Hong Kongs mest populære gruppe, Mirror, var midt i en konsert da en gigantisk skjerm plutselig skilte seg fra settet. Han faller direkte på en danser foran et forferdet publikum før han krasjet inn i en annen hovedperson.

Hjelp ble sendt til stedet. Ingen av de 12 medlemmene av den anerkjente troppen ble skadet, men to av danserne deres ble alvorlig skadet. Den ene ligger fortsatt på intensiven. «Ifølge foreløpige funn brakk en av jernstengene og gardinen falt. Personalet og danserne ble skadet,» sa han. Kultursekretær forklarte.

Bandets manager gikk på scenen for å be om unnskyldning til publikum. «Takk for at du støtter Mirror, men vi må håndtere denne hendelsen nå. Vi håper du gjør en ryddig exit.» Han initierte.

Det er igangsatt etterforskning. Før hendelsen hadde regjeringen allerede tatt opp bekymringer med arrangørene om scenesikkerhet. Et av bandmedlemmene, Frankie Chan, falt også av scenen for noen dager siden. Speilkonserter på Colosseum er avlyst inntil videre.