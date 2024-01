Kjenner du allerede de to som har rykket opp til Challenger Pro League?

Action returnerer til National 1 denne helgen med den attende dagen av mesterskapet. Etter en to ukers pause var klubbene ivrige etter å komme tilbake til konkurransen.



I dette mesterskapet observerer vi gradvis to lag som tar ledelsen, og posisjonerer seg solid for de eneste to plassene som gir tilgang til andre divisjon, Challenger Pro League.



Faktisk, med seieren til Lokeren-Demse mot Tessel (2-1) og Tez mot RAAL (0-1), øker disse to lagene gapet i tabellen. Etter 18 kamper ligger Lokeren-Dems på førsteplass med 50 poeng, mens RAAL ligger på andreplass med 44 poeng. Begge lagene har opprettholdt sin ubeseirede rekke i dette mesterskapet, med lederen registrert 16 seire og 2 uavgjorte, mens følgeren har 13 seire og 5 uavgjorte.

11 poeng for sent

Hoogstraten og Gantoise B okkuperer for tiden jaktposisjonene i denne rangeringen. Disse to lagene er nå 11 poeng bak RAAL og derfor 17 poeng bak lederne Lokeren-Dems.

Det er vanskelig å finne en topp to som rett og slett har en bemerkelsesverdig sesong. Lørdag 20. januar vil RAAL være vertskap for Lochran-Dems i det som lover å bli en spennende affære. En sjanse for RAAL til å tette gapet med lederen til tre poeng.