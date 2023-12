Kjenner du denne magiske byen dekket av snø hele vinteren og dens fantastiske fargerike hus? – Paris sikksakk

Sjarmerende byer på størrelse med mennesker, majestetiske fjell, fantastisk nordlys eller like fantastiske fjorder … disse fire grunnene er ikke nok til å få noen til å oppdage. Norge. Selv om franske kunder i økende grad tiltrekkes av Nord-Europa, ser det såkalte «Midnattsolens land» en økning på 15 til 20 % i besøkende sammenlignet med 2022. For naturelskere er Norge et drømmemål fordi landskapet er rikt, variert og fremfor alt behandlet med respekt.

Før i tiden var havet et viktig veikryss for handel

Men Norge er ikke bare lange grønne vidder, fjell eller fjorder, det er byer gjennomsyret av historie og arkitektonisk arv. Bergen. Ved inngangen til de norske fjordene, landets nest største by 278 121 personer Et viktig og obligatorisk stopp under en tur til Norge. Bergen er tross alt utrolig sjarmerende, med sine smale, høye, fargerike trehus foret gavl til gavl ut mot havnen. En av de mest fotogene stedene i Norge. Selv om de nåværende bygningene ble gjenoppbygd identisk i 1955, vitner disse boligene om et viktig kapittel i Europas historie: de velstående. Hanseatisk handel Organisert av tyske kjøpmenn rundt Nordsjøen og Østersjøen fra middelalderen til 1500-tallet. Som en påminnelse var Hanseatene, Germanske Hanse eller Teuton Hanse en historisk sammenslutning av handelsbyer i Nord-Europa rundt Nordsjøen og Østersjøen. Bergen, en viktig fiskerihavn, ble et «hanseatisk kontor» administrert av tyskerne på 1300-tallet og tilgangen til Bryggen (norsk «kai»), en sann by i en by, var da forbeholdt kjøpmenn fra utlandet. – Rhinen. klassifisert UNESCOs verdensarvlisteBryggen havn er i dag det eneste Hans-handelsstedet som beholder strukturen og utseendet til de tidligere pakkhusene, og det enkle faktum å gå inn på de indre gårdsplassene er umiddelbart mer oppslukende enn en reise.

Et ekte friluftsmuseum

Etter sjarmen til sjøsiden, kom til den som vender mot fjellene. Et unikt Montmartre, med den ekstra bonusen av kvalitetsutsikt over Nordsjøen, The Fjellsiden bydel («side of the mountain» på norsk) er en labyrint av brosteinsbelagte gater hvor du lykkelig kan gå deg vill. En enkel tur med utsikt over dukkehusene eller en hemmelig trapp som fører til gårdsrom og blomsterfylte blindveier er en enkel aktivitet, men en vi aldri blir lei av. Hvis du er mer San Francisco enn Montmartre, ikke bekymre deg: vent til solen sjenerøst lyser opp de fargerike fasadene, noe som gjør ideen om å være på en amerikansk strand mer realistisk enn noen gang. Nok til å fullføre et helt fotoalbum eller lage en fotoutstilling under oppholdet… Det er bra: Bergen er uten sidestykke Norges kulturelle hovedstad, et rikt program gjennom hele året og en spesiell smak innen kunst og museer. Hvis Hanseatic Museum skjuler gamle skatter og representerer et viktig stopp for å utforske regionens maritime historie, ta turen til Kote, et kunstmuseum spredt over 4 bygninger på kanten av en liten innsjø. En sjanse til å beundre Johann Christian Dahls storslåtte romantiske landskap eller Ekspresjonistisk maler Edvard Munchs hovedverk (Frysing av livet, depresjon, sjalusi …).

En viktig del av Bergens historie, fisk må beundres fra alle vinkler

Selvfølgelig, hva ville et opphold i en europeisk by vært uten å bruke litt tid på å oppdage den lokale gastronomien? Med historiske maritime aktiviteter er det ingen overraskelse at fisk er blant spesialitetene som finnes i Bergen. klassifisert «Creative City of Gastronomy» Av UNESCO i 2015 er den norske byen full av restauranter med et godt rykte, og den beste måten å gjøre det på er å ta turen til vannkanten hvor etablissementer viser menyene sine basert på dagens fangst. Hvis det bare er én spesialitet å prøve, er det Populær Bergens fiskesuppe, en gryterett laget av fløte, reker og forskjellig fisk. Men å spise er ikke obligatorisk, og du kan ganske enkelt lukte de mange gode luktene som kommer fra det travle fiskemarkedet, som ga byboerne. 1276. Det er beriket med boder som selger frukt, grønnsaker, håndverk og suvenirer, og har blitt et av Norges travleste friluftsmarkeder. For å holde deg stilig, må du få litt høyde denne gangen. Det er vanskelig å verdsette Bergens skjønnhet uten en global utsikt over byen. Retning Mount Floyan utkikkspunkt, tilgjengelig til fots eller via taubanen. På 320 meter over havet er dette det beste stedet å nyte Bergens fantastiske utsikt. Lite tips: Bo på Belvedere for solnedgang for en fantastisk utsikt!

Les mer: Denne fantastiske byen, kjent som «Nordens Venezia», ​​er kjent for sine kanaler og middelaldermonumenter!

Utvalgt bilde: Bergen © Adobe Stock