Kjente du igjen den talentfulle belgiske Greco som prøvde lykken denne lørdagen? (Videoer)

Noen måneder etter All-Stars-utgaven, ” Stemme “Dette er TF1s retur for sin 11. sesong den 12. februar. For dette første settet med blinde valg prøvde et dusin talenter lykken, inkludert den første belgiske kandidaten som fortalte deg noe. Greco Telecroset er ikke nytt for konseptet. Faktisk, i 2018, da han fortsatt var kjent som Jonathan Tamway, spilte han hovedrollen i “The Voice Belgium” sesong 7. Han var opprinnelig medlem av Slimans team og ble draftet av Vita, før han ble utvist. Carlo ga imidlertid ikke opp musikken, og med Aya Nagamuras helt annerledes cover av «Djatja» fikk han folk til å snakke om ham nok en gang. Fra denne fortjente buzzen har sangeren hatt stor suksess på TikTok, hvor han har over 300 000 abonnenter. Siden den gang har han gitt ut to originale titler, “Millennials” og “Patted”, hvis klipp ble filmet på et uunngåelig sted i Charleroi-regionen.

For å overbevise trenerne denne lørdagskvelden, hadde Grigo valgt sangen «I Love You» av Laura Fabian. Et dristig valg, for en sang med stemme, hadde han bestemt seg for å forklare med ømhet og svakhet. Dessverre ble forslaget hans ansett som upålitelig, spesielt av Florent Bognie som “litt skjørt”, og Mark LaVoys original var “veldig respektabel”. ” Du skal ikke være en fange av versjonen som motiverer deg (…), den skal bli din. La til sistnevnte. Vi er sikre på at det unge talentet vil kunne reise seg igjen og fortsette å fremheve sine andre prosjekter ved å bruke dette nye søkelyset.