Etter den endelige avtalen på FNs klimakonferanse (COP28) uttrykte David Clarenvall sin tvil. – Energimessig kan vi ikke ønske å kvitte oss med kjernekraft og samtidig ønske å kvitte oss med hydrokarboner. På et tidspunkt må man ta et valg, forklarer statsråden. – Vårt valg i MR er veldig klar. Vi må bygge ut atomkraftverk dersom vi ønsker å ha evnen til å produsere energi i landet vårt. Vi ser at noen land ønsker å beholde gassen, og det kan vi forstå. «Vi valgte at det skulle være kjernefysisk.»

Etter en natt med forhandlinger gikk regjeringen til slutt med på å forlenge to atomreaktorer i ti år. Denne avtalen bekrefter gyldigheten av avtalen som ble signert med Engie for flere måneder siden. «Denne avtalen inneholder alle de detaljerte elementene angående måten vi skal forvalte atomforsyningen på, midlene som ENGIE foreslår for avfallshåndtering, sikkerhetsstandarder osv. «Vi har også sørget for at det er endringer i loven, som også tillater oss å ha positive synspunkter.»

Når det gjelder utfasingsloven for atomvåpen, sa David Clarenvall at han var fornøyd med endringene som var gjort. «Det er ikke en fiasko. Det er Mr. MR, alene, som fikk utvidelsen av to kraftverk, så vi burde være glade. «Men vi skulle gjerne ha gått lenger og kunne oppheve loven fra 2003 som forhindret utvidelse av andre kraftverk», forklarer liberalisten.

Når det gjelder varigheten av denne forlengelsen, forklarer David Clarenvall at den nye tiårsfristen ikke var lett å få. «Å bestemme seg for å utvide atomkraft med De Grønne er fortsatt ekstraordinært. Ingen land i verden har vært i stand til å tvinge De Grønne til å gå med på å utvide atomkraft, så for meg er det en utmerket avtale. Hvis vi hadde vært alene, ville vi ha gjort bedre, ville vi ha gått Men det viser absolutt at dette er den beste avtalen vi kan få i vår nåværende oppstilling.»Vi legger kimen slik at den neste regjeringen kan spire nye utvidelser for andre kraftverk,» legger han til.

Ikolo-partiet beskrev nylig RPM som et «fossilt parti». I møte med denne kritikken forsvarer David Clarenvall sitt partis standpunkt. «Miljøvernerne vil ha gass, så jeg er ikke partiet for fossilt brensel, jeg er partiet for kjernekraft. Jeg godtar ikke den karakteriseringen. Men det er en del av karikaturen som er laget av meg, det gjør det ikke saken.»