Kjøp en Samsung Galaxy S23 Ultra med CoolBlue og få en Onyx Studio7 bærbar høyttaler verdt €299

Galaxy S23 Ultra: Samsungs siste generasjons smarttelefon

Det siste tilskuddet til Samsungs serie med Galaxy-smarttelefoner, den Galaxy S23 Ultra Det er en høyytelses og innovativ smarttelefon. Dette er den første smarttelefonen som er fullstendig redesignet av Samsung for å tilby deg den beste teknologien samtidig som den er holdbar. Samsung Galaxy S23 Ultra er designet med delvis resirkulerte materialer, spesielt på glasset foran og bak. Samsung har også brukt fargestoffer laget av naturlige pigmenter for å farge sin aluminiumsramme. Med en 6,8-tommers Dynamic AMOLED 2x-skjerm er Samsung Galaxy S23 Ultra kraftig. Samsung brukte Snapdragon 8 Gen2-brikken til å drive Galaxy S23 Ultra. Dette er den raskeste brikken som noen gang er sett i en Galaxy-smarttelefon. Den er mer effektiv og bruker mindre strøm enn de eldre brikkene som brukes av Samsung. Med Samsung Galaxy S23 Ultra vil surfing på nettet, sjekke e-post, bla gjennom sosiale nettverk, streame favorittfilmer eller spille videospill være flytende og raskt. Perfekt for innholdsskapere, Samsung Galaxy S23 Ultra er utstyrt med et kamera av høy kvalitet. På baksiden består kameraoppsettet av en 12-megapiksel ultravidvinkelsensor, en 200-megapiksel vidvinkelsensor, en 10-megapiksel teleobjektiv med 10x optisk zoom, og en 10-megapiksel telelinse med zoom 3 . . Bare ta bilder som er en fotograf verdig! På forsiden har Samsung Galaxy S23 Ultra et 12 megapiksel objektiv. Nok til å ta perfekte selfies og foreta videosamtaler av høy kvalitet. Samsung Galaxy S23 Ultra vil vekke kjøreferdighetene dine. Takket være den forbedrede optiske stabilisatoren vil videoene dine alltid være stabile under alle forhold. Samsung Galaxy S23 Ultra har også en S Pen. Integrert i rammen lar den deg ta notater, administrere dagboken din eller redigere bildene dine på et øyeblikk. Med sitt 5000 mAh batteri gir Samsung Galaxy S23 Ultra deg 26 timers videoavspillingstid.

Unn deg selv en Samsung Galaxy S23 Ultra med CoolBlue og få en høyttaler i gave

Skynd deg og benytt denne gode planen for å få Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB. Høyteknologispesialist Coolblue tilbyr den for 1399 €. I tillegg, Coolblue gir deg en Harman Kardon Onyx Studio 7 bærbar høyttaler for 299 € for å kjøpe en Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB. Et råd, kjøp det slik at du ikke går glipp av dette eksepsjonelle tilbudet.