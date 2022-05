Kjøp gjort vises ikke lenger i noen brukeres lommebøker

Apple Wallet-appen viser ikke de siste Apple Card- og Apple Pay-transaksjonene.

Apple slapp nylig iOS versjon 15.5 med noen nye funksjoner og forbedringer. Men det ser ut til at oppdateringen har forårsaket noen problemer for brukerne når det gjelder Wallet-appen. forklaringer.

Vanligvis, i Apple Pay-betalingsappen, registreres hver transaksjon og vises i Wallet-appen. Og dette for å kunne få tilgang til den når som helst. Søknaden inneholder informasjon som kjøpesummen og stedet der betalingen ble utført.

Transaksjoner per vare vises ikke

Dessverre hindrer en feil i Apples Wallet-app noen brukere fra å se de siste korttransaksjonene deres. 9to5Mac rapporterte at mange brukere av Reddit Han hadde rapportert at betalingene hans de siste dagene ikke ble vist på appen. Det er tydelig at saldoen som vises i appen er korrekt, så pengene ble trukket fra bankkontoen, men appen indikerer rett og slett ikke at en betaling er utført. Så mens saldoen oppdateres, kan ikke brukere se transaksjonene etter vare.

Opprinnelsen til feilen er ikke veldig klar.

Denne feilen sies å ha dukket opp med den siste iOS-oppdateringen, iOS 15.5. Sistnevnte ble født 16. mai. Faktisk var det fra denne datoen at de fleste brukere begynte å legge merke til problemet med Apple Wallet-applikasjonen. Det eneste avviket er at andre Reddit-brukere rapporterte at de opplevde problemet før Apples siste iOS-oppdatering. Så det kan være en feil på serversiden i stedet for en programvarefeil.

«I følge ulike rapporter om Reddit har ikke brukere tilgang til sine siste korttransaksjoner i Wallet-appen siden iOS 15.5-oppdateringen, selv om noen brukere også opplevde et lignende problem med iOS 15.4.1.»forklarer 9to5Mac.

Det siste jeg hørte var at Apple sa at de løste problemet.

