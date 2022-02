Kjøpe en brukt elbil: god eller dårlig idé?

Denne morgenen, i sin spalte dedikert til økonomi og forbruk, snakket Bruno Wattenberg om elbiler. Er det farlig å kjøpe elbil? Spørsmålet er forårsaket av lovpresset på fossilt brensel, men også av ankomsten av rubrikkannonser med brukte elektriske kjøretøyer.

Se rubrikkannonser for elbiler. Hvis du går til referansesidene for bilannonser, er det, av totalt 79 000 tilbud, 2 066 brukte elbiler til salgs. Tar du bensin- og dieselhybridbiler betyr dette 5431 kjøretøy med ett batteri. Eller i underkant av 7 % av loppemarkedet. Så det blir viktig.

Bør vi være på vakt mot disse bilene, på grunn av deres batteri, eller andre egenskaper knyttet til hybrid- eller elbiler?

Ja, det er helt avgjørende å vite batteristatusen pålitelig for enten en elbil eller en hybridbil. På den annen side har et elektrisk kjøretøy færre slitedeler enn et termisk kjøretøy. Så utenfor batteriet er det mindre risiko for å kjøpe en bil med fremtidige skjulte kostnader. Dermed gir kjøp av brukte ting tilgang til elektrisk teknologi, men under forutsetning av at en rekke punkter kontrolleres for denne typen kjøretøy.

Hva bør du sjekke før du kjøper en brukt el- eller hybridbil?

Batteriet er det første punktet å sjekke. Først fordi det er den dyreste delen i en elbil, men også fordi det er en bærbar del. Dens evne til å lade, lagre og levere energi reduseres gradvis. Denne evnen avhenger selvfølgelig av bilens alder. Men også, som det er vanskelig å estimere, avhenger det også av typer pakking, vær, lang eller mindre immobilisering, kjøremetode osv. I praksis vil batterislitasje være den viktigste faktoren for å bestemme prisen på et brukt elbil.

Hvordan kan jeg sjekke om batteriet er utslitt?

Det nytter ikke å lage mat for den nåværende eieren. Den eneste løsningen er å få dette batteriet analysert av merkets forhandler eller av et profesjonelt firma. Dette vil skape en sunn tilstand for bilbatteriet som interesserer deg. Eller rettere sagt, den eksakte selgeren må gi deg denne helserapporten, og salgsprisen vil bli bestemt i henhold til resultatene av denne testen.

Hva er andre punkter av interesse når du kjøper en brukt elbil?

Først, kontakten som bilen du ønsker bruker. Hvis nesten alle moderne elbiler var utstyrt med en universal combo-kontakt, ville ikke dette vært tilfelle for eldre modeller. Noen brukte biler som Nissan Leaf, Peugeot Aeon, Mitsubishi i-Miev, Citroën C-Zero og første generasjon Kia Soul EV er utstyrt med en såkalt Chademo-kontakt. Dette begynner gradvis å bli foreldet som “Type 1”-kontakt. Endelig kan enkelte modeller ikke lades raskt med likestrøm, slik som de første generasjonene av Renault Zoé. Det spiller ingen rolle turen hjem – kontor – hjem på noen dusin kilometer. Dette vil være et problem hvis du ønsker å reise i denne bilen, da dette inkluderer lading på offentlige stasjoner.