Kjøper du frukt og grønnsaker fra markedene? 7 av 10 selgere bryter!

FPS økonomi har gjennomført en omfattende markedskontrollprosess. I vanlig syn: frukt- og grønnsakselgere. L’objectif était de controler, en plus des regles generales de vente, si les maraîchers respectaient les regles en matière d’étiquetage lors de la vente de fruits et légumes frais sur les marchés publics et notamment la correcte indication du pays d’origine de disse produktene. «Flere og flere mennesker bruker bevisst lokale produkter, noe som er bra for vårt miljøavtrykk.»Sier økonomiminister Pierre-Yves Derman. Påvirkningen på helsen vår er også tatt i betraktning: Innen EU er bruken av skadelige plantevernmidler svært nøye kontrollert. Det er derfor viktig for forbrukerne at kjøpmenn overholder plikten til å angi opprinnelsen til matvarene korrekt. Økonomiske inspeksjonskontroller viser at det er nødvendig med spesiell oppmerksomhet i denne forbindelse. Mer enn en fjerdedel av kontrollene avdekket brudd på denne forpliktelsen. «

Frukt- og grønnsaksprisene fortsetter å stige og belgiske produsenter er under press: «Prisstoppen er veldig farlig for sektoren» Det er virkelig alarmerende å merke seg at av de 283 selgerne som ble undersøkt under undersøkelsen, brøt 202 minst én juridisk forpliktelse på dette området, dvs. 71,4 % av dem. Økonomitilsynet til FPS økonomi utstedte 208 advarsler og utarbeidet 52 rapporter som indikerer de alvorligste forbrytelsene. Blant disse bruddene er mer enn en tredjedel av dem knyttet til brudd på reglene knyttet til angivelse av opprinnelsesland ved salg av fersk frukt og grønnsaker på offentlige markeder (38,8 %). Det ble også observert 196 brudd i forhold til angivelse av enhetsprisen på varer (dvs. 25,6 % av alle begåtte forbrytelser) og 157 brudd i forhold til de generelle reglene knyttet til den generelle prisindeksen (20,5 %). Imidlertid er det en grunnleggende skifer, som faktisk har eksistert veldig lenge og er godt kjent av gartnere på markedet.