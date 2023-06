Kjøpsopsjonene deres ble ikke utøvd

Hvis Noë Dussenne og Gojko Cimirot er satt til å forlate Sclessin på slutten av kontrakten, men Steven Alsade og Philipp Zingernagel er også innstilt på å forlate Sclessin med lånene deres slutter uten opsjon på kjøp, kan dette bli for mye for Costas. Laifis tømte også skapet for to uker siden for å returnere til Kypros av personlige årsaker. Kypros-internasjonalen trodde han hadde nådd slutten av kontrakten, som inkluderte en opsjon på et ekstra år hevet av den tidligere ledelsen. Plutselig, etter syv år med leting, må LifeFish, som er knyttet til Standard frem til 30. juni 2024, få ledelsens godkjenning før de tar på seg en ny utfordring hvis de ønsker å forlate bredden av Meuse.

De fem vil krysse veier med Abdul Faisal Tapsoba og Denis Dragus når de kommer hjem, tunge i trafikken.