Kjøretøykilde generert fra tamarindskall

Et internasjonalt forskerteam har utviklet en måte å bearbeide tamarindeskall til kraftkilder til kjøretøy.

Tamarind-belger kastes vanligvis som landbruksavfall. Ettersom disse skjellene ofte er klumpete, ender de opp med mye plass på søppelfyllinger. Det aktuelle avfallsmaterialet er imidlertid ikke uten bruk, da det er karbonrikt og porøst og som sådan perfekt for produksjon av karbonnanofilter. Disse ultratynne arkene er levedyktige alternativer til grafen i produksjonen av superkondensatorer, det vil si energilagringsenheter som brukes til å lage biler, busser, elektriske kjøretøyer, tog og heiser.

Ledet av Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, forskerteamet, som inkluderer representanter fra det vestnorske universitetet for anvendt vitenskap i Norge og University of Alagappa i India, hevder at nanofilmene avledet fra skallet av tamarind ikke bare reduserer avfall, men er også mer miljøvennlige enn deres industribaserte kolleger.

Produksjonsprosessen av konvensjonelle nanofilter, fra industriell hampfiber. Det har vanligvis mye energi. Materialet må varmes opp til 180 ° C i 24 timer. Dette har både en høyere temperatur og en lengre varighet enn det som er nødvendig for å behandle tamarindskallene, til tross for mengden termisk energi som går tapt ved eventuell omdannelse av hamp til karbonnanofilter.

Når det gjelder karbon nanofilter avledet fra tamarind, vasket forskerne fruktskallene før de tørket dem ved 100 ° C i 6 timer. De maler dem deretter til pulver, baker pulveret i en ovn ved 700-900 ° C i 1 ½ time og konverterer dem deretter til de tidligere spesifiserte nano-arkene.

Assistent Professor (Steve) Cuong Dang, fra NTUs School of Electrical and Electronic Engineering, som ledet studien, sa: “Gjennom en serie analyser fant vi ut at ytelsen til våre tamarind skallavledede nanofilmer var sammenlignbar med dens industrielt produserte motstykker når det gjelder porøs struktur og elektrokjemiske egenskaper. Prosessen for å lage nanofilter er også standardmetoden for å produsere nanofilter med aktivt karbon. “

Professor G. Ravi, leder av Institutt for fysikk, medforfatter av studien sammen med assisterende professor Dr. R. Yuvakkumar, begge fra Alagappa University, sa: “Bruk av tamarindskjell kan redusere mengden plass som trengs for deponi, spesielt i asiatiske regioner som India, en av verdens største tamarindprodusenter, som også sliter med problemer med avfallshåndtering. “

I fremtiden har forskerne til hensikt å replikere funnene sine med forskjellige typer fruktskall og skall. Tilsvarende jobber de også for ytterligere å redusere energiproduksjonen i produksjonsprosessen, samt forbedre de elektrokjemiske egenskapene til nanofiltene.