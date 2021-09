KKR kjøper havbasert havbas i Norge med en avtale på € 689 millioner | Nyheter

Det globale investeringsselskapet KKR investerer om lag 7,2 milliarder kroner (688,6 millioner euro) for å kjøpe Ocean Yield, et norsk-basert rederi med investeringer i skip på langsiktig charter.

Octopus Bidco, et selskap eid av KKR -midler, viser registrerte aksjonærer på Oslo Børs 41 kroner per aksje.

Aksjebeløpet representerer en premie på 26% over siste sluttkurs på aksjene på 32,54 kroner. Aker Capital, som eier 61,65% eierandel i Ocean Yield, har lovet å godta tilbudet.

Ocean Yield ble grunnlagt i 2012 og eier i dag 63 fartøyer.

Vincent Policar, partner og medsjef for europeisk infrastruktur i KKR, sa: “Vi har blitt imponert over hva Ocean Yields ledergruppe og ansatte har oppnådd siden selskapets grunnleggelse for ti år siden ved å investere i moderne, drivstoffeffektive fartøyer på lang- term charter.

“KKR er begeistret for ideen om å bli en strategisk partner for Ocean Yield-ledergruppen for å fortsette å bygge et ledende skipsselskapsselskap til fordel for alle interessenter, blant annet ved å gi økt tilgang til langsiktig kapital for å møte sektorens store investeringsbehov. “

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, sa: “Aker har vært drivkraften bak utviklingen av Ocean Yield siden de grunnla selskapet i 2012. Siden 2012 har selskapet vokst flåten sin betydelig fra 3 til 63 skip og er i dag posisjonert som et ledende charterselskap. Bahri med et sterkt etterslep mot sterke motparter og et høyt kvalifisert lederteam.

Som et industrielt investeringsselskap gjennomgår Aker stadig strategiske valg vedrørende sine investeringer og har nå bestemt at det er på tide å la en ny eier fortsette sin vekstreise. Vi er glade for å se at et velkjent investeringsselskap som KKR anerkjenner styrken til Ocean Yield og vil støtte den videre veksten av selskapet som ny eier. ”

Lars Solbakken, administrerende direktør i Ocean Yield, sa: “Ved å utnytte KKRs kapital, kompetanse og nettverk vil Ocean Yield være godt posisjonert for å utvikle virksomheten med målet om å bygge et betydelig større selskap. Teamet er spent på neste fase av Ocean Yields utvikling. “

