Klassisk jordskjelv, sakte jordskjelv: hva er forskjellene?

Generelt, når vi hører ordet «jordskjelv» tenker vi umiddelbart på et jordskjelv, skjelv som ryster bakken og forårsaker mer eller mindre betydelig skade. Jordskjelv er faktisk et resultat av en plutselig frigjøring av energi forbundet med en plutselig bevegelse langs et forkastningsplan. De er nært knyttet til platetektonikk og akkumulering av spenninger som jordskorpen opplever.

Klassiske jordskjelv preget av et kort og voldsomt brudd

Disse jordskjelvene, som vi vil kalle «klassiske» her, oppstår da tilbakevendende, mer eller mindre regelmessig. Denne gjentakelsen er illustrert av den seismiske syklusen, som inkluderer en periode med belastning (akkumulering) av spenning. I løpet av denne såkalte interseismiske perioden låser forkastningen seg og bergartene vil deformeres som svar på tektonisk belastning. Men utover en viss terskel kan ikke bergarter lenger støtte ytterligere elastisk deformasjon: dette er brudd. Blokkene glir brått langs forkastningen. Dette er den kosmiske perioden. Mengden energi som frigjøres under denne bevegelsen vil definere omfanget av jordskjelvet.

Mens den seismiske syklusen til en feil kan variere fra omtrent 10 til 1000 år, er varigheten av et jordskjelv bare noen få sekunder, vanligvis mindre enn et minutt. Derfor er jordskjelv ekstremt korte hendelser, som kan bli svært voldsomme.

En redefinering av jordskjelv

Men i løpet av de siste tjue årene har vi hørt mer og mer om langsomme jordskjelv. Oppdagelsen deres stilte også spørsmål ved det svært faste synet på den seismiske syklusen beskrevet nedenfor, og utfordret ideen om at det per definisjon ikke skjedde noe i perioden med stressbelastning.

Sakte jordskjelv ble først identifisert i 2001 i Cascades subduksjonssone utenfor Canada. Andre ble raskt oppdaget i Japan, New Zealand, Mexico… Alltid derfor på subduksjonssoner, som er preget av kollaps av en oseanisk plate under en kontinentalplate.

Subduksjonssoner er godt kjent for sitt seismogene potensial. Omtrent 80 % av de kraftigste jordskjelvene på planeten skjer i de forskjellige subduksjonssonene som går gjennom planeten.

GPS-bidraget til forståelsen av langsomme jordskjelv

Men takket være fremskritt i presisjonen av GPS-målinger og utviklingen av instrumentnettverk som tillater kontinuerlig overvåking over store områder, har forskere vært i stand til å observere forekomsten av andre typer hendelser, som til nå har gått ubemerket hen der.

I praksis brukes GPS-målinger for å kvantifisere grunndeformasjon. Når det gjelder en subduksjonssone, hvis GPS-stasjonene på kontinentalplaten alle beveger seg med samme hastighet og i samme retning som den synkende oseaniske platen, betyr dette at det ikke er noen deformasjon og at de to platene beveger seg. de glir stille over hverandre med jevne mellomrom. Men når vi registrerer en kontrast i hastigheter mellom visse årstider, betyr dette at kontinentalplaten deformeres, som svar på en forkastningslås i dybden. Så vi vet at tektoniske spenninger bygger seg opp. I bruddøyeblikket registrerer GPS-stasjonene så, i bare noen få sekunder, en omvendt bevegelse, som tilsvarer frigjøringen av spenningen som er akkumulert i kontinentalplaten. Denne svært korte episoden tilsvarer jordskjelvet.

Jordskjelv som går ubemerket hen

Men fra og med 2001 begynte forskere å observere denne oppførselen i mye lengre perioder: stasjonene registrerte en retningsendring ikke for noen sekunder, men i flere uker, til og med flere måneder! Derfra ble definisjonen av langsomme jordskjelv født.

Avhengig av mengden bevegelse registrert av GPS, er det mulig å etablere en størrelse for denne nye typen jordskjelv. Derfor ser det ut til at noen er større enn størrelsesorden 7. Men fordi frigjøringen av energi er spredt over flere uker eller måneder, går disse hendelsene helt ubemerket hen. Et sakte jordskjelv med styrke 7,5 til og med registrert i Mexico, uten harme fra befolkningen, verdsetter at seisme «classique» av Haiti i 2010, med styrke 7,3 forårsaket betydelige tap og døden til 200 000 mennesker.

Selv om data om langsomme jordskjelv begynner å samle seg, er det fortsatt for lite til å forstå dette fenomenet fullt ut. Forbindelsen med klassiske jordskjelv gjenstår å avklare. Fungerer langsomme jordskjelv som en sikkerhetsventil, slipper oppbygget trykk og forhindrer dermed mer ødeleggende jordskjelv fra å oppstå? Eller omvendt, har de muligheten til å destabilisere et nærliggende blokkert område, og dermed utløse et klassisk jordskjelv raskere enn forventet?

Installasjon av nytt GPS-utstyr og kontinuerlig overvåking av de mest seismogene regionene bør gjøre det mulig å svare på dette spørsmålet i årene som kommer.