Klima- og naturkrise: Løs begge deler eller løser ingen av dem, sier eksperter Klima forandringer

Menneskeheten må løse klima- og naturkriser sammen eller løse ingen av dem, ifølge en rapport fra 50 av verdens ledende forskere.

Global oppvarming og ødeleggelse av dyrelivet forårsaker økende skade på den naturlige verden, som menneskeheten er avhengig av for mat, vann og ren luft. Mange av de menneskelige aktivitetene som forårsaker kriser er de samme, og forskere sa at større bruk av naturen som en løsning var viktig.

Ødeleggelsen av skog, torvmark, mangrover og andre økosystemer har desimert dyrelivspopulasjonene og frigjort store mengder karbondioksid. Stigende temperaturer og ekstremvær skader i økende grad biologisk mangfold.

Men å gjenopprette og beskytte naturen øker biologisk mangfold og økosystemer som kan absorbere karbon raskt og billig, sa forskerne. Selv om dette er avgjørende, understreker forskere at raske kutt i forbrenning av fossilt brensel også er avgjørende for å avslutte klimatilfellet.

De advarte også mot handling i den ene krisen som uforvarende forverrer den andre, for eksempel opprettelse av monokulturplantasjer som lagrer karbon, men som er ørkener i ørkenen og mer utsatt for ekstreme værforhold.

“Det er klart at vi ikke kan løse [the global biodiversity and climate crises] isolert sett løser vi begge deler eller vi løser ingen av dem, ”sa Sveinung Rotevatn, Norges klima- og miljøminister.

De fagfellevurdert rapport Den ble utarbeidet av verdens ledende eksperter på biologisk mangfold og klima, som ble innkalt av det mellomstatlige panelet for klimaendringer og den mellomstatlige vitenskap og politikkplattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester, som rapporterer til verdens politiske ledere.

Rapporten identifiserte tiltak for å samtidig bekjempe klima- og naturkriser, inkludert utvidelse av naturreservater og gjenoppretting, eller stansing av tap av, arts- og karbonrike økosystemer, som skog, naturlige gressletter og tareskog.

“Det er veldig urovekkende å se virkningene de siste årene,” sa professor Alex David Rogers, fra REV Ocean Conservation Group og University of Oxford, og forfatter av rapporten. “Mellom 1970 og 2000 har mangroveskog mistet omtrent 40% av dekket og myrene rundt 60%. Vi har også mistet halvparten av koraldekket siden viktoriansk tid. “

Matvaresystemer forårsaker en tredjedel av alle klimagassutslipp, og mer bærekraftig jordbruk er et annet viktig grep, hjulpet av slutten av destruktive subsidier og velstående nasjoner spiser mindre kjøtt og reduserer matsvinn.

“Dyrlandbruk slipper ikke bare ut 10 til 100 ganger mer klimagasser per produktenhet enn plantebasert mat, men det bruker også 10 til 100 ganger mer land,” sa professor Pete Smith fra universitetet fra Aberdeen. “Så mer plantebaserte dietter vil bety mer miljøvennlig jordbruk, og da vil det være mer land å bruke naturbaserte løsninger på.”

Forskere advarte også mot handlinger som adresserte en krise, men som gjorde den andre verre. “Da jeg gikk en tur gjennom en skogplantasje i England, var jeg ufruktbar. Det var en enkelt, ikke-innfødt treslag, ”sa professor Camille Parmesan ved University of Plymouth. “Det var ingenting annet der, ingen insekter, ingen fugler, ingen ugress. Han kunne like godt ha bygget en betongbygning. “

Treplanting tidligere i karbonrike torvmarker som aldri hadde blitt skogkledd var et annet eksempel, sa Smith. “Det var en episk svikt for klima og biologisk mangfold.”

Å plante veldig store områder med individuelle avlinger for å forbrenne energi var også problematisk, selv om CO2 ble fanget opp og begravet, sa Smith: “Å oppnå de milliarder tonn karbonfjerning som er foreslått i noen scenarier for global stabilisering av klimaet krever milliarder hektar, et område som er dobbelt så stort som India. “

Å beskytte og gjenopprette naturlige økosystemer var den raskeste og billigste måten å fjerne CO2 fra atmosfæren, sa forskerne. Å redusere fossile drivstoffutslipp var viktig, men ikke nok på dette tidspunktet i klimakrisen, sa Parmesan. “Vi kan ikke forhindre farlige klimaendringer uten å absorbere noe av karbonet som vi allerede har satt i atmosfæren, og den beste måten å absorbere karbon på er å bruke energi fra planter,” sa han.

“Vitenskapen om økosystemgjenoppretting har virkelig blomstret de siste 40 årene. Vi kan nå effektivt og effektivt gjenopprette komplekse systemer, tropiske skoger, kystnære våtmarker, tareskoger og sjøgressplasser, naturlige amerikanske gressletter og britiske gressletter til deres nesten historiske mangfold. “

Professor Mark Maslin, University College London, sa at rapporten var sentral: ”Vitenskapen er veldig tydelig på at klimaendringer og biologisk mangfold er uatskillelige. For å stabilisere klimaendringene trenger vi massiv skog- og skogplanting. “

Storbritannias miljøminister Zac Goldsmith sa: “Dette er et helt kritisk år for natur og klima. Med biologisk mangfold i FN [and climate summits], har vi muligheten og ansvaret for å lede verden mot bedring. Denne uvurderlige rapporten gjør det klart at å takle tap av biologisk mangfold og klimaendringer sammen gir vår beste sjanse til å gjøre det. “