Neste FN Presidenten for klimakonferansen, COP28, oppfordret søndag regjeringene til å gi opp.FantasiSom for eksempel å forlate eksisterende energiinfrastruktur for å oppfylle klimamålene.

«Vi kan ikke demontere dagens energisystem før vi bygger morgendagens system. Det er enten upraktisk eller umuligSultan Al Jaber talte ved starten av Midtøsten og Nord-Afrikas klimauke organisert av FN i Riyadh.

Hvordan og når man skal fase ut fossilt brensel er et vanskelig spørsmål det internasjonale samfunnet står overfor når globale temperaturer nærmer seg grensen på 1,5°C over førindustrielt nivå. Målet om ikke å overskride denne grensen ble satt av Parisavtalen i 2015.

Klimaaktivister har kritisert utnevnelsen av Sultan Al Jaber, styreleder i UAE-oljeselskapet ADNOC, til president for COP28, som begynner i Dubai 30. november. Imidlertid, Mr. Jaber har vunnet støtte fra COP-deltakere, inkludert USAs klimaambassadør John Kerry, som sier han er delvis overbevist.Utfasing av fossilt brensel er uunngåelig«.

Energimyndigheter i andre oljeproduserende land, inkludert De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia, har bedt om fortsatt investering i fossilt brensel for å sikre energisikkerhet.