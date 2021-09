Klimaendringer i søkelyset ved valg i oljegiganten Norge

Valget avholdes 12.-13. september

Opposisjonens Arbeiderparti og dets allierte er klare til å ta makten

Miljøvennlige partier blir stadig mer populære

Det kan presse strengere restriksjoner på oljesektoren

STAVANGER, Norge (Reuters) – Klimaendringer har dukket opp som et stort tema for norske velgere i det kommende stortingsvalget som meningsmålinger viser kan føre til at flere lovgivere ønsker å begrense leting etter olje og gass.

Jo bedre miljøvennlige partiene presterer i valget 12.-13. September, desto mer sannsynlig er det at de kan pålegge oljeselskaper restriksjoner, for eksempel å begrense hvor de kan søke etter nye felt.

Vest -Europas største oljeprodusent står overfor press fra miljøgrupper for å stanse alle nye olje- og gassprosjekter for å holde klimaendringene i sjakk.

Robbie Andrew, en ledende klimaforsker basert i Oslo, sa at Norge frigjorde om lag 13,3 millioner tonn karbondioksidekvivalent i 2020 fra produksjon av fossilt brensel, men utslippene fra olje og gass brukt i utlandet var 30 ganger høyere med mer enn 400 millioner tonn. Cicero tank.

Meningsmålinger indikerer at opposisjonen Arbeiderpartiet og dets allierte, inkludert Sosialistisk Venstre, forventes å erstatte den regjerende koalisjonen ledet av den konservative statsminister Erna Solberg. Arbeiderpartiet støtter oljeboring, mens den sosialistiske venstresiden motsetter seg det.

Siden publiseringen av en FN -rapport 9. august som advarer om at den globale oppvarmingen er farlig nær å komme ut av kontroll, har partier som prioriterer klimaendringer, som De Grønne og Sosialistisk Venstre, sett populariteten stige i meningsmålingene. De grønne opplevde en økning på 25% i partimedlemmet. Les mer

Imidlertid vil det være vanskelig å kalle tiden – som de grønne ønsker – i en sektor som står for 42% av nasjonal eksport og sysselsetter rundt 160 000 mennesker.

I et overraskende trekk på tirsdag foreslo Solbergs koalisjonsregjering, som inkluderer konservative for oljeindustrien, liberale og grønnsinnede kristelige demokrater, å kutte betalinger for borekostnader i en overhaling av landets oljeskattesystem. Les mer

energioverføring

Ingen steder er klimaendringspolitikken like fokusert som Stavanger, en vindpustet vestlig havneby som ligger blant fjordene som er hjemsted for Equinor (EQNR.OL) og andre oljeselskaper.

Her er ikke lenger business as usual.

“Det har vært en stor aksept for at vi må endre, at vi må begynne å planlegge livet etter olje,” sa Sven Kvernstuen, 49, administrerende direktør i Beyonder. Selskapet lager hurtigladende battericeller produsert med fornybar energi og sagflis som kan brukes til å drive tunge maskiner eller til å installere strømnett.

I likhet med sin far jobbet Kvernstuen en gang med offshore rigger og jobbet senere for et oljeserviceselskap, før han grunnla Beyonder i 2016.

Han vil at enhver ny regjering skal fokusere på utdanning for å sikre at han kan ansette fagarbeidere ved pilotanlegget han bygger for 700 millioner kroner (79 millioner dollar), med planer om å starte masseproduserende battericeller i 2024.

Han sa at det var en stor utfordring å skaffe arbeidere med de riktige ferdighetene, og at selskapet måtte ansette noen fra utlandet, spesielt fra Asia.

NorSea, en forsyningshavnoperatør for olje- og gassrigger til havs, ønsker å utvikle verdens største nettsted for å bygge fundament for flytende havvindmøller. Norge har åpnet havområder for vindparker og planlegger å lansere de første anbudene neste år. Les mer

Konsernsjef John Stangland ønsker enklere byråkratiske prosedyrer og sier at dagens regelverk kan ta opptil ti år å se de første flytende vindturbinene snurre på norsk sokkel.

“Jeg er redd vi beveger oss for sakte,” sa 57-åringen.

Oljealderens slutt?

Miljøpartiet De Grønne, som umiddelbart ønsker å avslutte oljeleting og -produksjon innen 2035, forventer å oppnå sitt beste valgresultat noensinne, takket være unge byvelgere – og snu en trend man ser andre steder i Europa, for eksempel Tyskland.

“Vi tror vi kommer til å få åtte til ti representanter på parlamentet, sammenlignet med en nå,” sa Ulrike Torgersen, 24, Miljøpartiet de Grønne i Rogaland, Stavanger distrikt. Det norske parlamentet har 169 seter.

De to store partiene, Ap og Høyre, vil bruke bransjekunnskap til å skape grønne arbeidsplasser og forhandle om energiovergangen uten å forlate folk.

Ap har utelukket all allianse med De Grønne, som sier at de bare vil støtte en regjering for umiddelbart å avslutte oljeleting og produksjon innen 2035. Denne situasjonen kan testes etter valget hvis Ap ikke kan danne flertall uten de grønne.

“Det viktigste vi må gjøre for folk som jobber i olje- og gassindustrien er å øke hastigheten som flere fornybare energinæringer etableres på, slik at de har jobber å gå til,” sa Hadiya Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og et medlem av Arbeiderpartiet. Stortingskandidat for Rogaland.

Labour støttet den konservative regjeringens Energy White Paper presentert i juni, som satset på hydrogen og havvind for Norges energiovergang samtidig som olje- og gasselskaper kunne fortsette utvinningen inn i 2050 og utover. Les mer

“Vi vil at olje- og gassindustrien skal vite at det ikke vil være noen plutselige politiske endringer med Arbeiderpartiet, og at endringene vil bli diskutert med sektoren selv,” sa Tajik.

Dette ble ønsket velkommen av oljearbeidere, som frykter de grønne vil presse den nye regjeringen til å vedta politikk som vil begrense oljeaktiviteter, men som gjør lite for å redusere den globale produksjonen og komme andre oljeprodusenter som Russland og Saudi -Arabia til gode.

– Vår største bekymring er at de grønne kan få fantasien til å gå i oppfyllelse, sier Kay Morten Anda, nestleder i Safe, en av fagforeningene som representerer oljearbeidere.

I mellomtiden fortsetter bransjen å pumpe olje, med oljeselskaper som planlegger å godkjenne rundt 50 nye prosjekter i løpet av 2021 og 2022, ifølge Petroleumstilsynet, med investeringer på rundt 43 milliarder dollar.

Dette er i kontrast til hva andre nordiske land gjør. Danmark, for eksempel, prøver å danne en internasjonal koalisjon av land som er villige til å sette en dato for utfasingen av oljeproduksjonen. Les mer

“Olje er en døende virksomhet. I løpet av de siste to årene har vi hatt tøffe svinger, mange har blitt permittert. Det appellerer ikke til meg,” sa Kim Erling Stangland (ingen relasjon til John Stangland), 24 . Han studerte økonomi og jobber nå deltid som butikkassistent.

(Dollar = 8.8156 Norske kroner)

(Rapportering av Nerigos Adomites). Redigering av Juladis Foch, Emilia Sithole Mataris og Lisa Schumaker

