Klimaendringer kan endre fargen på havene, sier forskere

«Grunnen til at vi er interessert i fargeendringer er at fargen gjenspeiler tilstanden til økosystemet,» sa hovedstudieforfatter BB Cael ved Grande-Brittany National Oceanographic Center til AFP.

Fargen på havet, sett fra verdensrommet, kan gi en ide om hva som skjer i de øvre lagene av vannet: en dyp blå betyr at det er lite liv, mens hvis vannet er grønnere, er det sannsynlig at det er mer aktivitet, spesielt av planteplankton som i likhet med planter inneholder et grønt pigment knyttet til klorofyll.

Langt fra å være trivielt, kan utviklingen av planteplankton og dets konsentrasjon i visse regioner, til skade for andre der det kan forsvinne, forstyrre hele den marine næringskjeden.