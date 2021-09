Klimaendringer kan øke innavl og redusere genetisk mangfold hos isbjørner

En isbjørn (Ursus maritimus) som leter etter mat på kanten av ispakken nord for Svalbard, … [+] Norge. (Foto av Wolfgang Kaehler / LightRocket via Getty Images) LightRocket via Getty Images



Bilder av isbjørner som klamrer seg til små isblokker brukes ofte som symbol på de skadelige effektene av klimaendringer.

Nå sier forskere at de har funnet en annen måte at isbjørnbestandene lider av klimaendringer: økt innavl, noe som kan føre til mindre genetisk mangfold.

Norske forskere analyserte vevsprøver fra 626 isbjørner som ble samlet de siste to tiårene fra fire forskjellige områder på Svalbard, en øy mellom Fastlands -Norge og Nordpolen.

Ved å se på forskjellene i DNA mellom bjørner fra forskjellige områder over tid, fant forskerne at det genetiske mangfoldet i bjørner avtok. De fant også at genetiske forskjeller mellom geografiske grupper av bjørner økte. Dette antyder at klimaindusert habitatfragmentering på grunn av tap av havis kan ha resultert i separasjon av disse forskjellige gruppene og forårsaket mer innavl innenfor grupper, ifølge en artikkel publisert i Prosedyrer fra Royal Society B.

Økt istap forventes å fortsette denne trenden, ifølge hovedforfatter Simo Maduna. Han sa at “tapet av genetisk mangfold vil trolig bli uttalt hvis det er færre isbjørner totalt sett på grunn av ulike klimarelaterte trusler mot arten.”

“(Den nye studien) fremhever det faktum at klimaendringer er den største trusselen mot langsiktig bevaring av arten,” sa Evan Richardson, en isbjørnforskningsforsker ved Environment and Climate Change Canada.

Genetisk mangfold gir dyr flere “verktøy i verktøykassen” for å svare på nye utfordringer som patogener eller et miljø i endring, sier Richardson. Dette betyr at klimaindusert tap av genetisk mangfold kan gjøre bjørner mer sårbare for andre klimapåvirkninger.

“(Tapet av genetisk mangfold) er spesielt problematisk fordi artenes evne til å tilpasse seg fremtidige endringer avhenger av deres genetiske mangfold,” forklarte Orly Razgour, molekylær økolog og bevaringsbiolog ved University of Exeter.

Razgour sa at arter med begrensede habitatkrav og de som lever i kaldere klima, for eksempel isbjørner, sannsynligvis vil oppleve større befolkningsisolasjon og redusert populasjonsstørrelse, noe som fører til innavl og tap av genetisk mangfold.

Han sa at studien “fremhever viktigheten av langsiktig genetisk overvåking for å belyse virkningen av klimaendringer på artens bevaringsstatus.” Men han sa at han skulle ønske at studien hadde sekvensert hele isbjørngenomet i stedet for å lete etter spesifikke markører.

Richardson sa at genomikk gir et kraftig verktøy for å overvåke isbjørnpopulasjoner og relasjoner, ettersom dyrenes fjerntliggende habitat gjør det vanskelig å observere reproduksjonsmønstre i sanntid.