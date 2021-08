Klovner og kampanje – Beste sitater fra Tokyo Games

Beundringsverdig sportslighet råder på Tokyo Games, takket være utøverne for muligheten til å konkurrere midt i en global epidemi.

Men hardt konkurrerende olympier vil tidvis slippe masken på Games Goldron, og noen sitater vil neppe vises på inspirerende plakater:

“Det er et stort stress for meg å gå gjennom året (tenker) jeg svømmer sannsynligvis i et løp som ikke er rent, og det er det.



– Den amerikanske svømmeren Ryan Murphy tar opp dopinganklager etter å ha møtt mot Russlands Evgeny Rylo i 200 meter rygg.

“Hvor irriterende våre suksesser er for noen av våre kolleger … Den ødelagte rekorden synger igjen en sang om doping i Russland og noen trykker på knappen på den engelskspråklige kampanjen.”

– Den russiske olympiske komité skyter mirakuløst tilbake

“Amerika sitter der og heier på Amerika, og så har de dette klovneshowet. Jeg orker ikke mer. Det er uakseptabelt.”

– Det amerikanske banebenet Carl Lewis dør etter at det amerikanske 4x100m stafettlaget taper finalen.

“Jeg var sliten fordi jeg var frustrert, ikke over Charlie, men over situasjonen. Jeg krasjet aldri med noen i OL.”

– Den danske syklisten Frederick Matson, etter å ha kollidert med Storbritannias Charlie Danfield, fulgte herrelaget og ropte deretter uanstendigheter i motstanderens ansikt.

“Jeg forstår ikke hvorfor du skal legge noe under sprintskoen. På mellomdistanse kan jeg forstå det på grunn av demping. Hvis du liker demping, kan du sette en madrass. Men hvis du setter en trampoline, tror jeg dette er tull. ”

– Carsten Warholm, gullmedaljevinner på den norske 400m, satte spørsmålstegn ved teknologien for superpike -løping som ble brukt av den amerikanske konkurrenten Roy Benjamin.

“Folk får lov til å være syke, sykeposer for det … hvem bryr seg … kastet, dette er ikke tredje verdenskrig? Hvorfor blir rugby slept gjennom gjørma?”

En navngitt australsk rugby -syvespiller har snakket med lokale medier om påstander om at spillere drakk for mye og kastet opp på en flytur hjem fra Tokyo.