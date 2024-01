Knapt utnevnt, er den franske nasjonale utdanningsministeren allerede fast i kontrovers

Med ansvar for sport og Paris-lekene fra 2022, har han møtt kriser, inkludert økende skandaler rettet mot idrettsforbund. Han mottok fratredelse av presidentene Noel Le Grat (fotball) og Bernard Laporte (rugby). En god student, på torsdag, så hun at porteføljen hennes ble utvidet med nasjonal utdanning og ungdom. Kommer fra samme forfremmelse som Ena, må han påta seg oppgaven med «borgerlig rehabilitering» av den unge mannen.

Atal-regjeringen bekreftet flere tungvektere i kabinettet denne fredagen

Men dagen etter utnevnelsen skapte hun oppsikt da hun besøkte en høyskole. Da hun ble spurt om barnas utdanning i privat sektor, forklarte hun at hennes «eldste sønn begynte på offentlig skole som sin mor» og «så mange timer» på mannen sin før hun satte fart på «frustrasjonen». Ikke radikalt endret.» «På et tidspunkt ble vi lei» – Ifølge Liberation tilbrakte han bare ett semester der.

Han sa disse ordene i nærvær av tidligere minister Gabriel Attal, som nå er ansvarlig for Matignon, og mens Emmanuel Macron har vært ved makten siden 2017. Det var ensbetydende med å angripe hans egen leir, og bekrefte fagforeningenes klager.

Et annet stridspunkt: Ekteparet Oudea-Castera betrodde barna sine til en privat, katolsk, konservativ og eliteinstitusjon. Stanislaus-skolen i Paris har vært mål for en administrativ etterforskning siden februar etter at påstander om homofobi og sexisme ble publisert av flere medier. Kontroversen førte til den tidligere tennisspillerens tilbakeslag for presidentskapet. Men kampen er ikke over. De som er nær den unnskyldende, Amelie Odia-Castera, beskriver henne som hardtarbeidende og skrappe.