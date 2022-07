Knapt utnevnt er den nye franske regjeringen allerede i en prekær balanse

Kan den nye franske regjeringen, født etter omstillingen planlagt av president Emmanuel Macron, allerede falle? Mandag ettermiddag, bare minutter etter at de nye ministrene ble utnevnt, kunngjorde Jean-Luc Mélenchons parti, visepresident i det gjenstridige Frankrike Mathilde Panot, på Twitter at hun hadde til hensikt å legge inn et mistillitsforslag mot den nye regjeringen ledet av hennes gruppe. Statsminister Elizabeth Bourne. «Madam Bourne, skriver MP på Twitter. Demokratiet kan ikke misbrukes ustraffet. Så vi vil bringe deg til parlamentet med makt. Vi vil flytte riksrettsforslaget mot regjeringen fra denne onsdagen.

Noen minutter senere la LFI MP til et lag: «Elizabeth Bourne er Europas siste statsminister når det gjelder partirepresentasjon med 25,8 % av velgerne og 12,2 % av de registrerte velgerne. Virker en tillitserklæring til parlamentet fortsatt meningsløs?»

Kilden til LFI-nestlederens sinne – men også hele partiets – er statsminister Elizabeth Bournes manglende vilje til å søke en tillitsavstemning i nasjonalforsamlingen denne onsdagen. Offentlig politisk tale. Det ville være erklæringen om Pierre Peregovoys offentlige politikk under Mitterrand og den første på tretti år.

For å bli stemt over, må forslaget fremmes av minst 58 representanter fra den franske Insumais nasjonalforsamling, hvorav 75 ble valgt under det siste parlamentsvalget. Mistillitsvedtaket skal stemmes over fredag, og resultatet vil være positivt dersom det får absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. Det er 289 representanter. Dersom forslaget blir vedtatt – men det ser komplisert ut gitt uttalelser fra andre partier – vil regjeringen bli tvunget til å gå helt av. Deretter råder han Macron til å danne en ny regjering eller, stå i fastlåst tilstand, oppløse nasjonalforsamlingen og utlyse nyvalg.

Et mistillitsforslag ville være en virkelig sorg Nyfødt regjering. En eksekutivkomité på fem medlemmer har blitt formørket. En veritabel småstein i Macrons sko, som starter med Damien Abad, var målet for et voldtektsforsøk etter en kvinnes klage og et tredje vitnesbyrd mot ham mandag. Han er erstattet av Jean-Christophe Combe, leder for Røde Kors. MR. I motsetning til Abad har Chrysola Zakharopoulou, utenriksministeren for utvikling som står overfor to voldtektsklager inngitt av pasienter ved hennes gynekologipraksis, blitt bekreftet i vervet.

Til slutt beholdt Olivier Véran porteføljen «demokratisk fornyelse», men forlot på den annen side det spesielt utsatte departementet for forhold til parlamentet, som kommer til Franck Riester, som inntil da hadde utenrikshandelsporteføljen. Christophe Bechu, en nær venn av Edouard Philippe, ble i mellomtiden forfremmet til minister for miljøendringer. Blant dem fra sivilsamfunnet blir legevaktlege François Browne helse- og forebyggingsminister. Vi noterer oss også ankomsten av tidligere minister Marlene Chiappa som har blitt utnevnt til statssekretær for sosial og solidarisk økonomi og samfunnsliv.

Uansett hva som skjer, vil den nye regjeringen være i en prekær balanse uten presidentflertall i nasjonalforsamlingen. Dette vil gjøre gjennomføringen av lovforslag og reformer mer komplisert.