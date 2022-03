Knitrende problemer sett på noen iPad Air 5s

Ville chassiset til iPad Air 5 være av lavere kvalitet enn iPad Air 4? Det er det du kanskje tenker når du leser dette. reddit tråd, der førstegangskjøpere klager over finishproblemer. Mer spesifikt fremkaller de en sprekk når du trykker på baksiden av iPad Air 5, hvis aluminium brukt ville være mye finere enn i forrige versjon. » Bakplaten i aluminium er mye tynnere enn på iPad 4 som jeg også har. Du kan nesten kjenne batteriet gjennom platen når du holder enheten. «, Forklare mezzox33142. Du sier at du hører en knusende lyd mens du håndterer nettbrettet – en video av problemet er lagt ut på Youtube av en annen bruker.

Flere kjøpere har bekreftet problemet, og forklarer at baksiden av denne iPaden virker tynnere enn den forrige versjonen. Noen sier at de returnerte iPaden og fant ut at knirkingen ikke var relatert til farger. Brukeren esteguyrob Han sa at han snakket med en Genie, som fortalte ham at det var et normalt fenomen på nettbrettet.

Det er ingen designendringer mellom iPad Air 4 og 5: Ved første øyekast tror du kanskje at Apple rett og slett har gjenbrukt det samme chassiset. Ankomsten av M1-brikken kan imidlertid ha tvunget Apple til å gjøre noen små endringer. Ingen slike bekymringer ble reist i tidlig testing av iPad Air 5.

iPad Air 5 testanmeldelse: iPad Pro i sikte

For vår del mottok vi to iPad Air i redaksjonen der vi ikke observerte noe slikt problem. Nettbrettet er solid og vi la ikke merke til noen uvanlig støy, selv når vi vri den i alle retninger og klemte skjermen her og der. Bekymringen virker begrenset til en håndfull brukere for øyeblikket: det gjenstår å se hvor mange nettbrett som er berørt og om iFixit vil merke en chassisforandring når enheten demonteres.