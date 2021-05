Knockout: Russere betyr forretninger i Arktis

Meldingen til Washington var krystallklar – men på ingen måte overraskende.

Gitt Putins typiske stil – det vil si som fargetrussel – har den russiske presidenten gitt en sterk advarsel til enhver verdensmakt som ønsker å utfordre Moskvas territoriale krav i Arktis.

Putin sa: “Alle vil bite noe eller bite oss med noe.”

“Men de må vite, de som vil, at vi vil kutte alles tenner slik at de ikke kan bite.”

Putin la sine notater i en linje tilskrevet den russiske tsaren Alexander III fra det nittende århundre: “Alle er redde for vår utvidelse.”

Den ubehagelige responsen kom etter nye advarsler fra utenriksminister Anthony Blinken i Reykjavik på et møte i Arktisk råd der Russland, som også er medlem, overtok det roterende presidentskapet i forsamlingen torsdag, US News rapporterte.

Blinken hadde tidligere stilt spørsmålstegn ved lovligheten av Moskvas militære aktivitet i det fjerne Nord, samt de foreslåtte nye marinebaser.

“Arktis er en region med strategisk konkurranse som har fanget verdens oppmerksomhet,” sa ministeren.

“Men Arktis er mer enn en region av strategisk eller økonomisk betydning. Det er hjemmet til vårt folk, og dets kjennetegn var fredelig samarbeid, og det bør forbli det. Det er vårt ansvar å beskytte og bygge videre på dette fredelige samarbeidet.”

Han understreket viktigheten av å vedta “effektiv styring og rettsstat” for å sikre at “Arktis forblir en konfliktfri region der statene handler ansvarlig.”

Sentralt administrativt og boligkompleks “Arkticheskiy Trilistnik” eller Arctic Trefoil Base (Foto: med tillatelse fra det russiske forsvarsdepartementet)

Russland ser ut til å ha gjort alt Men Dette er de siste årene.

Tidligere denne uken tildelte det russiske forsvaret medieinstitusjoner, Inkludert CNN, Sjelden ankomst til det nordligste bosettingspunktet på Alexandra Land – kanskje som en maktutstilling før et møte i Arktisk råd.

Tidligere et fjerntliggende og stort sett øde hjem for isbjørner, vintertemperaturen synker til -43 grader Fahrenheit, og snøen forsvinner bare fra august til midten av september.

Nå vrimler Russlands Arctic Trefoil-base av missiler og radar, og den 3.500 meter lange utvidede rullebanen kan håndtere alle typer fly, og avslører Moskvas kraft og innflytelse over hele Arktis midt i intens internasjonal konkurranse om regionens store ressurser.

På spørsmål om dette også betydde at russiske tunge strategiske bombefly, som TU-95 “Bear”, var i stand til å operere herfra, hevdet generalmajor Igor Churkin stolt at de kunne.

“Selvfølgelig kan de,” skryte han og refererte til en oversikt over al-Qaidas disposisjon. “Ta en titt. Vi kan lande alle slags fly på denne basen.”

Basen sto ferdig i 2017. Den ligger 257 kilometer øst for den norske øygruppen Svalbard – direkte på NATOs territorium.

Generalmajor. Igor Churkin, som fører tilsyn med luftvåpenoperasjoner ved basen, snakker med internasjonale journalister på Alexandra Land nær Nagorskoy, Russland, mandag 17. mai 2021. Kreditt: Handout.

Den nye basen ble bygget for å huse rundt 150 soldater og er designet for å sikre at den russiske nordlige flåten er autonom og selvforsynt.

Ved å bruke den siste radarstasjonen sa sjefen at styrker der ofte sporer USA, NATO og fly de anser som fiendtlige.

Hæren viste også journalister to kraftige kystforsvarsmissiler, som den plasserte på Franz Josef Land, som han sier kan treffe skip eller landmål mer enn 200 miles offshore.

Bare i går så vi et NATO-rekognoseringsfly. Churkin sa: “Vi eskorterte henne i fire timer ved å overføre all informasjonen til overkommandopostene, plasseringene og banen til flyet, og i retningen det var på vei.” “Fienden vil ikke passere ubemerket.”

I 2007 plasserte russiske dykkere i en ubåt det russiske flagget på bunnen av Ishavet i Arktis.

Deretter kritiserte den kanadiske utenriksministeren Peter MacKay flyttingen og sa: “Dette er ikke det femtende århundre. Du kan ikke gå rundt i verden og heve flagg og si: ‘Vi hevder dette landet.’

Heving av flagget kan ha vært et symbolsk trekk, men siden den gang har Russland systematisk styrket sine flybaser og flyplasser flere steder på sin arktiske kyst.

Hovedårsaken til økt spenning i Arktis er global oppvarming. Etter hvert som temperaturene stiger og polarisenhetene smelter, blir mer Arktis tilgjengelig for militære operasjoner og økonomisk aktivitet.

En russisk offiser står i nærheten av et militært fraktfly som landet en Il-76 på Alexandra Land nær Nagurskoye, Russland. Den militære utposten i Russlands fjerne nord, som en gang var et forlatt hjem for isbjørner, var fylt med missiler og radar, og den utvidede rullebanen kunne håndtere alle typer fly. Kreditt: veldedighet.

Russland innså snart at den nordligste regionen snart ville bli en ny front, så det utviklet en viktig strategi for utviklingen av regionen.

Den hviler på tre hovedpilarer: militær styrke, kontroll av Nordsjøveien – en stadig mer levedyktig handelsvei når polarisen trekker seg tilbake – og utnyttelse av naturressurser som gass og mineraler.

Putin siterte estimater som satte verdien av den arktiske mineralrikdommen til rundt $ 30 billioner.

Moskva har allerede bygget et LNG-anlegg og et fraktanlegg på Yamal-halvøya i Nord-Russland.

Prosjektet er avhengig av samarbeid med Kina, som også ser frem til det nylig tilgjengelige området. Beijing erklærte til og med seg ”et land nær Arktis” i 2018, til stor forferdelse for USA.

Mer nylig trengte russiske ubåter samtidig inn under arktisk is under en militærøvelse designet og sterkt publisert i slutten av mars – en banebrytende øvelse designet for å vise at spesielt, mens Arktis er den nye grensen, spiller russerne for Stay.

Andrew Holland, senior stipendiat for energi og klima og arktisk ekspert i Nord-Afrika, sier: American Security Project, Som er en tenktank i Washington, DC.

Som sådan er det et viktig aspekt av offentlig diplomati og forhold til disse prosjektene. “[Russia is] Å bevise for folket og for verden at den russiske hæren er sterk, aktiv og klar for handling. “

Imidlertid er en mindre mild årsak ofte nevnt i dagens rapporter, ifølge Nederland.

“Akkumulering følger den klassiske A2 / AD-strategien, fornektelse / arealnektelse og strategi. Det meste av militærutstyret som er plassert i disse basene er ikke infanteri (selv om det er de som får pressedekning), men SAM (overflate til luft) missilbatterier), radarer, oppussing av rullebaner for kampfly og til og med mottiltak. Dekk missiler. ”

I tillegg mistenker Holland at det har vært en betydelig økning i ekkoloddlyttere og elektroniske overvåkingsenheter.

Den russiske utenriksministeren, Sergey Lavrov, avviste vestlig kritikk av Russlands ekspansjon i Arktis og var bekymret for det han beskrev som Norges press for en sterkere NATO-tilstedeværelse der.

“Vi hører et stønn om Russlands utvidelse av sine militære aktiviteter i Arktis,” sa Lavrov.

Men alle vet at det er vårt land og vårt land. Vi tar ansvar for at den arktiske kysten er trygg, og alt landet vårt gjør der er helt lovlig. “

