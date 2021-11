Ko-Landa eventyrere dødstrussel etter Dehiura-svindel, produktsvar

Dette er historien vi har hørt lenge. Fans forrige uke Ko-Landa De fant ut at Dehiura, en av deres favoritteventyrere, hadde lurt polynesiske fiskere til å be om mat to ganger.

Fjernet fra eventyret, men mye verdsatt, ble Teheiura snart tilgitt av internettbrukere. Men dette er de andre kandidatene til denne All Stars-utgaven Ko-Landa Mottakere av kritikk og til og med trusler. Faktisk har det vært mye spekulasjoner på sosiale medier om mottakerne av Dehiuras svindel og spesielt personene som skal ha misbrukt ham i produksjonen.

I en uke fortsetter mange eventyrere å motta fornærmelser og drapstrusler, sa ALP i en kort uttalelse tirsdag kveld hvor de fordømte dette. “Ingen eventyrer fordømte Dehiura for å ha fått mat i leiren. Dehiura erkjente bare sin forvirring,” husket produktet, og oppmuntret bekymrede kandidater til å klage. “Ko-Landa Et spill! Ingen hendelse relatert til dette spillet gir rett til å sende fornærmende, truende og hatefulle meldinger”.