Koalisjonen sier Joe Biden ‘har hat’ og vil straffe Storbritannia for Afghanistan -kritikk

Bidens nærmeste rådgivere, utenriksminister Anthony Blinken og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, har lenge ansett Johnsons administrasjon som “privat” forsiktig, til tross for deres offentlige kommentarer.

Den britiske uenigheten om Afghanistan, som var den mest høylytte av Amerikas viktigste allierte, ville ha styrket den.

Etter Kabuls fall prøvde Johnson å snakke med Biden på telefon, men det tok 36 timer før en samtale fant sted.

I en annen telefonsamtale en uke senere avviste Biden Point Johnsons forespørsel om å utsette fristen for uttak 31. august.

Biden tydeliggjort sin irritasjon over kritikk fra allierte.

I et sjeldent tv -intervju i forrige uke motsatte han seg NATO -allierte og sa at han hadde et “ønske” om å bli i Afghanistan selv om USA dro.

Presidenten ble sterkt kritisert av ministre og parlamentsmedlemmer da britiske tjenestemenn skyndte seg å utvise britiske borgere fra Afghanistan.

Johnson og forsvarsminister Ben Wallace pekte på Washington og forklarte hvorfor britiske tropper ikke kunne bli i Afghanistan.

Statsministeren sa til parlamentet at uten amerikansk støtte og luftmakt ville arbeid i Afghanistan ikke vært mulig.