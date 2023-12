Koder ikke mottatt eller ugyldige, manglende mulighet til å bestille for flere kamper: allerede flere hikke ved bestilling av billetter til Euro 2024

I henhold til instruksjoner som tidligere er sendt til Devils-fansen, bør de motta en e-post med alle instruksjonene for å reservere setene sine. Men noen mennesker mottok ikke denne e-posten. Den første hikken.

Andre hikke: Noen Devils-supportere ble ikke plassert i riktig reservasjonsbølge. Den første handler om de mest dedikerte supporterne, og den fjerde handler om de som kommer sjelden på kampene. Og en prioritert rekkefølge er satt. Kevin, en supporter som reiste til Brasil i 2014, Frankrike i 2016 og Russland i 2018, ble for eksempel ikke ansett som en prioritet. «Men jeg har 28 poeng i henhold til rangeringen etablert i 1895 (Red.anm.: den offisielle gruppen av tilhengere av de røde djevlene), mener han. Jeg burde vært i bølge 2, men jeg ble bare plassert i bølge 4. I andre ord, jeg er den samme som de som ikke kommer til stadion. Jeg er med på bølgen. Finn feilen. Jeg sendte en e-post for å rapportere feilen, men jeg har ikke fått svar.

Tredje hikke: Prioriterte støttespillere plassert i bølge 1 må få koden sin før bestillingen starter kl. 11.00. Noen skjønte det ikke. Andre fikk feil.

Til slutt bestemte den belgiske union at koden Devils-supportere får ville tillate dem å kjøpe billetter til tre gruppekamper. Dette er umulig med en enkelt kode på UEFA-nettstedet.

Den belgiske union er tydelig klar over dette og prøver sitt beste for å finne en løsning. Avslutningsvis vil vi huske vitsen til Devils-supporteren Jean-Francois: «Endelig, når dette rotet er løst, er det bedre å være i de senere stadiene!»

Den belgiske union er allerede klar over noen problemer med å sikre seg en plass til EM 2024. © DR

Den belgiske union har endelig funnet en løsning for supportere som ikke kan booke for tre kamper. Nå skal det løses. «Kjære røde innsidere, som dere kanskje har erfart, er det ikke mulig å bestille billetter med kode for hver gruppekamp», svarte den belgiske union på Facebook og henvendte seg til supporterne. Årsaken «er hos UEFA. Problemet er nå. Løst, men dessverre betyr dette at du ikke lenger kan kjøpe 5 billetter på en gang. Du kan imidlertid kjøpe dine egne billetter til alle 3 gruppekampene.»