Kojko Simirot og Kostas Laifis er to spillere som representerer Schleswig

Denne lørdagskvelden spiller midtstopperen og den defensive midtbanespilleren sitt siste møte foran Schleswig-publikummet. To diskrete soldater er raskt nødvendige på bredden av Meuse.

Standard de Liège og dets publikum forbereder seg på å ta farvel med to viktige spillere denne lørdagen. Costas Lifes Og Gojko Simerod De skal spille sitt siste møte i Szczecin og spille sammen for 164. og siste gang.

Den bosniske midtbanespilleren, som kom fra PAOK Salonika i 2018, vant raskt supportere med sin defensive pålitelighet, nådeløse løping og ro på og utenfor banen. En spiller vi ikke ser så mye til, en ekte arbeider i skyggene som gjorde mange tjenester til trenere som vant rygg mot rygg i Schleswig. mot sirkelen, Simirot Hans 200. i en standardtrøye… 200 kamper på 5 år, noe som beviser hans betydning, siden han kom.

Liegefolket står også i takknemlighet LeFi, som spiller sin 182. kamp for Standard denne lørdagen. En pålitelig forsvarer, Cypress er rask til å holde Schlesin i lommen og er alltid integrert i spillformasjonen, selv om han ofte byttet fra forsvar til 3 eller 4. Forfatter av 8 mål og 8 assist, viste han at han kan bringe steinen offensivt. Ved gitter eller streiker som stoppes fra utenfor rektangelet.

Denne lørdagen tar de to spillerne som utgjorde det sanne «Standard DNA» farvel på slutten av kvelden. Den siste dansen, langt fra det som var forventet av de to spillerne, men med et visst ønske om å skrive en vakker avslutning på eventyret i Schleswig.