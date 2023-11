Kollektivkjøp av hjertestartere til catering: Charleroi rådgivende råd avgjør

Utvikle et kollektivt innkjøpsmarked for hjertestartere (AED) for å hjelpe selgere og gjestfrihetsoperatører i Charleroi som ønsker å kjøpe dem til fordelaktige betingelser: dette er forslaget til uavhengig rådmann Nicolas Kramvoussanos i den siste bulletinen med skriftlige spørsmål fra kommunestyret.

I sitt svar forklarer rådmannen med ansvar for helse, Alicia Monard, at det gjennomføres en telling av steder utstyrt med hjertestartere på enhetens territorium. «Denne kartleggingen vil bli brukt spesielt i vår Le Bon Plan carolo-applikasjon, som dekker alle medisinske og sosiale tjenester i regionen»hun sier.

Hennes kollega Babette Jandrain, rådmann for handel, har til hensikt å presentere det kollektive innkjøpsprosjektet for Rådgivningsrådet for handel/turisme. «Mange kommuner organiserer kollektive energikjøp til beste for befolkningenobserverer Nicolas Kramvoussanos. Vi ville være den første byen i Belgia til å gjennomføre en operasjon av denne typen, og vi ville tjene som et eksempel, alt uten den minste kostnad for lokal økonomi. Ved å delta på dette kjøpet kan deltakerne kanskje redde et liv i morgen! Kostnaden for en AED er rundt 1500 euro, noe som er relativt dyrt.»

6000 potensielle kjøpmenn

Tanken er å gruppere bestillingen for å dra fordel av bedre priser. «På enhetsnivå er rundt 6000 kjøpmenn og hotelloperatører aktiveifølge rådgiveren. «Hvis bare 1% var kandidater, ville det representert 60 defibrillatorer.» Det er i underkant av ett år til Hjerteuka 2024. Kommunen har denne tiden til å gå videre i denne saken.