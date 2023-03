Kolo Mwani, skjebnesvanger helt fra VM-finalen: «Jeg kommer ikke til å lyve, jeg har et nag»

For fem måneder siden måtte Randall fortelle Kolo Mwanis vakre historie til alle som ikke kjente henne. Men etter det er det verdensmesterskapet og dets meteoriske oppgang for offentligheten. Hadde hun scoret dette 4-3-målet i siste sekund av VM-finalen mot Argentina, kunne hun oppnådd apoteose mindre enn tre år etter sine første steg som proff.

Frankfurt-spissen ble gjenforent med Blues for landskampen etter VM, og stolte lenge på L’Equipe og kom tilbake spesielt for anledningen. «Dette trekket kunne ha forandret livet mitt. Som alle franskmenn ville jeg legge det bak meg, men det er slik det er. Jeg vil gå. Vi var på nippet til å bringe tilbake den tredje stjernen. Jeg skal ikke lyve, jeg hater det.

Spilleren kan imidlertid se gjennom handlingen og snakke om den: «Det er ikke sånn at jeg var trist. Jeg falt den kvelden, men jeg skal reise meg og vinne neste etappe. Jeg kan se denne akten tre eller fire ganger på rad, og jeg er så lettet. Det motiverer deg til å jobbe mot et mål. Nå, når jeg møter keeperen, roer jeg meg litt ned. Selv om det er et halvt sekund, er vi fortsatt, fortsatt. Denne gangen lar deg analysere ting rundt deg. Med denne roen kunne jeg ha krysset Kylin, lobbet, skutt til venstre i stedet for høyre…når du ser videoen igjen, har jeg mange alternativer.

«De beskytter meg tre eller fire»

Før han ble slått på matchpoint av Emiliano Martinez, hadde Randall Kolo Mwani fremfor alt snudd ansiktet til en finale som hadde startet dårlig for Blues, og kom inn fra det 40. minutt for å erstatte Olivier Giroud. Verdensmesterskapet hans, som så ham tilbakekalt etter Christopher Ngungus avgang, endret mange ting:Spesielt på motstandersiden… det er utrolig, de vokter meg med tre eller fire personer og jeg vil ikke røre ballen. Stemplet ved berøring. Jeg så det direkte da jeg kom tilbake. Motstanderne sier også at de filmer meg.

Ambisiøst har spilleren gitt livet sitt en mer profesjonell vri ved å bli veiledet av en kokk, fysioterapeut eller en fysisk trener. Og resultatene merkes: Med 11 mål og 10 målgivende har han vært den mest avgjørende spilleren i Bundesliga denne sesongen.

