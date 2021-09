KOLONNE: Kontrapunkt: Universell helsehjelp er ikke sosialisme Kolonner

På et eller annet tidspunkt trenger alle i USA helsehjelp, og forskjellen mellom de som har penger og helseforsikring og de som ikke har noen er sterk.

USA er det eneste landet blant “utviklede” nasjoner som ikke har noen form for universelt tilgjengelig helsehjelp. Det er dusinvis av land som gjør det, og noen kan overraske deg, som Botswana og Tunisia, India og Malaysia, samt Norge og Storbritannia. Totalt 75 land rundt om i verden har kunnet designe et helsevesen som dekker alle innbyggerne fra fødsel til død. Av disse landene er det bare 11 som regnes som “sosialistiske” og har sosialisme skrevet i grunnloven. Av de 11 landene er bare fire på listen over utviklede land, med Kina og India som de største.

Uansett, hva er sosialisme? Som definert er det “et økonomisk og politisk system hvor samfunnet eller staten eier de generelle produksjonsmidlene.” Ved å bruke den definisjonen er det klart at USA, og de fleste utviklede land, ikke er sosialistiske og aldri vil bli det. Derfor er ikke helsehjelp for alle sosialisme. Begrepet brukes mye og nesten alltid på en negativ måte av de som har en politisk agenda og ønsker å skremme folk til å tro at et program er dårlig eller “uamerikansk”.

Helsehjelp for alle er ikke dårlig. Det er en form for sosial forsikring, hvis kostnad deles av alle medlemmer av samfunnet og har tre hovedkomponenter: 1. Universell tilgang til helsetjenester; 2. Helsetjenester av høy kvalitet; og 3. Å motta helsetjenester utsetter ikke mennesker for økonomisk skade eller konkurs.

De fleste amerikanere kan forholde seg til noen av disse tre elementene, spesielt det tredje. For eksempel, “I 2015 fant Kaiser Family Foundation at medisinske regninger fikk en million voksne til å begjære konkurs. Undersøkelsen deres viste at 26% av amerikanerne i alderen 18 til 64 år hadde problemer med å betale medisinske regninger. Ifølge den amerikanske folketellingen er det 52 millioner voksne. Undersøkelsen fant at 2 prosent, eller 1 million, sa at de begjærte konkurs det året. “

En annen studie rapporterte at mer enn 50 prosent av alle konkurser skyldtes medisinske regninger. Sammenlign det med disse landene som rapportert av RIP Medical Debt “I Storbritannia, Japan, Taiwan, Frankrike, Norge, Tyskland, Nederland og Sveits var det ikke en eneste person som begjærte konkurs på grunn av medisinske regninger mellom 2011 og 2017”.

Det virker fornuftig å undersøke disse landene og se hva de har til felles. Svaret er enebetalers helseforsikring. Vi kunne ha det her i USA, men jeg håper vi ikke gjør det, i hvert fall ikke når som helst snart, fordi vi er i et land der de med gullet satte reglene.

De store forsikringsselskapene vil ikke at det skal skje. Medianlønnen for en daglig leder for helsevesenet i 2020 var mer enn 9 millioner dollar, opp fra 2018 og 2019. De tre beste sjefene for helseforsikring mottok i gjennomsnitt 26,9 millioner dollar. De vil ikke gi opp det, så det vil bli presset mot det og presentert som “sosialisme” slik at folk skal være redde.

Det er ikke sosialisme. Det ville være som “Medicare for alle” og en enkelt betaler, regjeringen, ville betale regningene, det ville ikke eie sykehusene. Det er veldig forenklet, men det er tilfellet. For en lokal applikasjon, se WW Hastings Hospital og CN Clinics. Hvis du er en Cherokee -borger, kan du gå dit og motta utmerket behandling, til liten eller ingen kostnad og uten risiko for konkurs. Det virker som en god modell, men det er ikke sosialisme.

Robert Lee er en pensjonert sosialarbeider med interesser i historie og politikk. Bor i Tahlequah.