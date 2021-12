Kometen Leonards utbrudd av aktivitet

Som alltid er kometer fulle av overraskelser og uforutsigbare. Kometen Leonard er intet unntak. Her er de vakreste bildene av dine nylige anfall, sett siden 20. desember.

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Forstå kometen Leonard på et minutt Når kometen Leonard krysser nattehimmelen på slutten av 2021, nærmer den seg solen når den passerer i det nære jordens miljø.

Det er ikke for sent å observatør C / 2021 A1 (Leonard) alias Kometen Leonard, den lyseste i år.

Passerte nær Jorden 12. desember og svært nær Venus 17. desember, fortsetter den nå sin reise mot Soleil hvem sin perihelium – punktet i dens bane nærmest lobbyen stellar: det vil være 3. januar 2022 (nøyaktig ett år etter oppdagelsen).

Leonards komet-utbrudd av aktivitet

I løpet av de siste to dagene har observatører over hele verden rapportert en betydelig økning i deres lysstyrke, knyttet til en plutselig utbrudd av aktivitet. L ‘stjerne diffust i utseende var lett å se i mørke, ikke langt fra Venus.

Kometen Leonard var i synsfeltet til Solar Orbiter-sonden. Vi ser at håret hennes utvikler seg over tiden som fotograferingen varer. I det fjerne er Merkur og Venus i sammenheng fra romsondens synspunkt. © ESA

Når du reiser i den varmeste delen av solsystemet, er det normalt at isen sublimerer seg, og søler gass og støv fanget der i veien. Svekket kan noen blokker eller klipper i den svulmende kjernen plutselig kollapse og forårsake utbrudd som er synlige fra jorden. Under påvirkning av temperaturer og sol-vind, kan stjernen også være forskjøvet.

Comet C / 2021 A1 Leonard 2021 21. desember UT 19.19 RGB 270/270 / 270sec 8 “/ 3 Veloce QHY600, bilder levert av Lukas Demetz, Skygems.namibia Michael Jäger pic.twitter.com/cl9lqb6Tvw – Michael Jäger (@ Komet123Jager) 22. desember 2021

Det første lyset med 2600mc Pro og RASA 11 i kveld er på vei mot kometen Leonard på en kald, klar natt i Llano County, Texas. Den perfekte måten å starte en juletid på. #txwxpic.twitter.com/wYyyvtEQpi – Will Leverett (@ 312Will) 21. desember 2021

Astrofotografer som for noen har fulgt eventyrene deres på jordens himmel i flere måneder, opptoget var utrolig, som det fremgår av bildene de publiserte i sosiale nettverk. Dragen har hår i vinden, i sol-vind, derfor det motsatte av vårt Stjerne. På noen bilder fremkaller det overrasket manke av Løve med lange tentakler som bølger i verdensrommet, og som ikke er noe annet enn preget av nylige forstyrrelser.

Komet Leonard fra 1 time siden. Mye lysere de siste 48 timene! Fortsatt ikke en stor linse med mindre du har en lang linse eller teleskop, men flott! 30 x 4s / f5.6 / 105 mm / ISO 3200 Canon 6D Mk II uten bakgårdssporing (Byron Bay, Australia). #KometLeonardpic.twitter.com/5j2dQPz1bW – Dylan O’Donnell (@erfmufn) 21. desember 2021