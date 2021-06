Komfortable konger: ‘Par kan skrive en bok om helbredelse’

Jeger påstanden om et helt annet motiv: hvem ville våge å insistere på at svindel ikke skulle begås? Men da den norske duoen kåret Kings of Convenience for debutalbumet fra 2001 Stillhet er den nye støyen Forløperne til revolusjonen de inneholdt.

“Tittelen var litt arrogant,” sier Eric Clampeck Bee, en av deres to sanger-gitarister med Erland Eye. “Dette er en dristig uttalelse. Det ga oss et varemerke fordi vi representerte en kulturell idé. Jeg tror vi fortsatt gjør det. Vi vet hva vi gjør. Vi sa at vi er profetene i en ny ideologi:” Følg oss! ‘ Vi ble overrasket over hvor vellykket det var. Vi trodde alltid at vi var baklengs, vi ville aldri ha noen suksess i den vanlige musikkverdenen. Så det var fantastisk, men samtidig ba vi om den slags oppmerksomhet. “

Innhold Sikkerhetskopiert tittelen. Stillhet er den nye støyen Filigran lydgitar og dempet vokalbum, musikken er så myk at du kan blåse den som en løvetannsklokke. Selv om de har blitt referert til som folk renessanse – wow, dette er Scandy Simon og Carbungel – det er aldri kjent nøyaktig.

Deres er ikke tradisjonell folkemusikk; Det er ingen buccolic samling ved høsting og ingen sosial mening. I stedet var det sanger som paret prøvde å uttrykke livserfaringer de aldri hadde hatt før. Bee er fornøyd med sin egen betydning, ”Det har alltid vært et ønske om å være en vismann og å bli betraktet som klok. Selv om livserfaring ennå ikke er rik. ”Han var alltid slik, sier han. Før en bursdagsbursdag spurte en nabo ham hvor gammel han skulle bli. “Jeg sa:” Jeg blir fire år gammel. Akk, snart vil jeg fylle 100 år. ‘Naboen min naboen sluttet aldri å erte meg for det. Jeg er en strålende fire år gammel. ”

Suksess er selvfølgelig relativ. Stillhet er den nye støyen Nådde nummer én i Norge og de påfølgende albumene Blank gateopprør (2004) og Pro-erklæring (2009) rangert blant de 10 beste. Deres nye plate, Fred eller kjærlighet – Ingen alvorlig sonisk gjenoppdagelse her, tusen takk – vil sannsynligvis gjøre dette. Ingen av de tidligere albumene krysset engang den britiske topp 40. Likevel sendte musikken deres skudd og spirer vidt og bredt. Dette er perfekt for innspilling av TV-serier – Under seks fot kommer kvinnene, The O.C. Mer – og annonser. Det var en mild bris en sommerkveld. Og Stillhet er den nye støyen Opprettet en legion medreisende kjent som New Sound Movement.

Jeg er lei av selgerne som følger dem, og jeg er lei av dem. Han sa “Møt opp, det vil aldri skje!” Skole. “Det er så spennende i livet ditt, det skjer tilfeldigvis noe som rister deg, men når du gjør det om til musikk, er det mer livsbekreftende og positivt,” sier han. “Det er definitivt” hør min smerte “øyeblikk på albumet vi nettopp ga ut, men mesteparten av tiden gir det en god stemning fordi livet handler om følelser.”

Det er absolutt ikke hva man kan forvente av en mann som har gjort seg bemerket halvveis gjennom et team av mild dedikert. Mykheten og forstørrelsesglasset på tjueårene gjenstår, men han minner ikke om noe som J ன் rgen Klopps magre bror: kommersiell og frittalende, oppveid av en viss intensitet av målrettet latter. Vel, sier han, Convenient Kings ville aldri ha registrert seg hvis det ikke var for registreringsetikettene rundt ham. “Jeg var en veldig irriterende, dypt sentral person,” sier han. “Eric hadde luksusen av å være interiør. Han trengte ikke å oppføre seg som en idiot for å få ting gjort.”

De vil bli rare. De blir intervjuet individuelt via zoom innen få minutter etter at de har delt samtalen. Selv om de ikke merker de samme forskjellene, er de godt klar over forskjellene. Å ha et vennskap i lang tid regnes som suksess; Bee sier om bandet sitt: “Etter en stund vil han gjøre deg sliten, hvis du har lang tid.” Bee synes det er “et mirakel” at de fremdeles er sammen etter 20 år: “Hans naturlige tendens er ikke å gå bort og komme tilbake, å gå et annet sted, å møte nye mennesker, aldri å se tilbake. Dette er en liten utfordring for å forfølge en langsiktig plan. “

Neste trinn: Kings of Convenience har gitt ut det første nye albumet på 12 år (Trykk)

Tolv år skilt Stillhet av kjærlighet Fra forgjengerne, Pro-erklæring. Paret var ikke lat – begge har en rekke andre prosjekter, de deler vanligvis den samme tragedien i musikken sin som en duo, selv om de beveger seg i andre musikalske retninger. Fakta er at de aldri fikk denne platen riktig.

Til å begynne med er Be absolutt. Hver sang starter som en perfekt sang, sier han, og faller så fra nåde. “Dette er den beste sangen jeg noensinne har skrevet. Før jeg begynner på virkeligheten, før jeg innser at jeg må skrive andre vers og tredje vers, kommer de ikke til å bli overrasket. Jeg må spille inn det. Det er ikke så bra som det høres ut i tankene mine. Så mange reality sjekker før sangen er klar. Jeg tror de 11 årene med å lage dette nye albumet har blitt fylt med reality sjekker. Mye tvil. ”

Til tross for sangene er det ingen plater. Så de var ferdige igjen. En gang til. Gjenta i noen tilfeller, for når gruppen din har to stemmer og to lydgitarer, kan du ikke begrave noe i blandingen. Feilen som kan skjules i veien til Kings of Lyon, kan ikke skjules i et Kings of Convenience-album. “Så vi må sette oss ned og kjøre den feilfrie versjonen,” sier han.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Vi uttaler et ord feil. Det er nok å si at vi ikke kan bruke den versjonen. Fordi vi prøvde å fikse det, var det tydelig løst. Eller vi prøver å fikse tre eller fire ting, og så begynner det å føles ekte. Vi har ingen produsenter som vil ha nok tid i livet til å jobbe sammen med oss, fordi måten vi gjør dette på er utrolig lang og en vanskelig elv. Det var to ukers arbeid og ble aldri ferdig. Det er utrolig å spille inn to stemmer og to gitarer samtidig i ett rom, og hvis ingen andre gjør det, ‘Hvordan gjør du det?’ Kan ikke be noen andre om det. ”

“Det må være denne emosjonelle tilstedeværelsen,” sier Bee. “Vi må være proaktive, ha en klarhet, det må høres vakkert ut. En ødelagt spiker kan gjøre at en gitar høres stygg ut, det fungerer ikke hvis halsen er sår. Det må være mange faktorer for å få den til å høres naturlig ut og lett og groovy og vakkert og pålitelig. Det er en annen sak. Må være troverdig. “

Det er et enkelt faktum om kvalitetskontroll. “Siden de forrige albumene våre, må jeg si, veldig bra, det nye albumet vårt kan ikke være dårlig nå,” sier han.

Den andre uken måtte en forfatter be Bay forklare at gruppen hans bare var renessanse. Faktisk kan man hevde at uten å være renessanse var velstående konger foran kurven. De var den mest moderne duoen i en tid da antagonisme fremdeles var utbredt i indiemiljøet: debutalbumet ble remixet Imot; Øye Rastløshet Albumet og DJ-Giggs-samlingene var en av de første innspillingene som var mer sømløse enn integreringen av en indiemusikerdans; Hans Whitest Boy Alive-program hørtes ut som den nye rekkefølgen på målinger på elektroverktøy; Soloalbum Han la seg – Spilt inn med et islandsk reggaeband – En stilreggae. I mellomtiden er det com, tittelen på albumet oppsummerer lyden deres: Analog dansemusikk.

B rathere vil forlate det. Ikke bare er han ydmyk. Han tror han får mer applaus for musikksjangeren. “Vi er kreditert Imot Album og Erlands DJ Giggs Album og Erlands Rastløshet Album – Vi pleier å kreditere disse elektroniske utgivelsene, som faktisk ble laget av produsentene av disse sporene. Så ekstra gitarsang, vi la den til. Jeg må si at vi er veldig fokusert på å skrive sanger, å skrive sanger med gitar. Vi er veldig tradisjonelle låtskrivere. Vi har venner som jobber med andre sjangre, og vi samarbeider med dem, spesielt i Erland, som er stolte av å være de som lager elektronisk musikk og har mange instrumenter som kan spille gitar. Men han er hovedsakelig en gitarist som skriver sanger. ”

Begge sliter med å avklare – ellers kan det irritere Pee til tider – det var Pee som introduserte musikk til dansemusikk; Sistnevnte opprettet tidligere elektroniske poster.



Mange av drømmene mine har gått i oppfyllelse Erland dere

Her er de, middelaldrende menn som har kjent hverandre siden barndommen, nå bor i forskjellige land – dvs. bor i Italia, fremdeles i Bergen – og de kommer fortsatt sammen og skaper stille magi. De har forandret seg. “Jeg er ikke så kåt lenger, så jeg kan slappe av hjemme hos meg i Italia, spise god mat og trykke på katten min,” sier han. “Det viktigste som har endret seg er at jeg har oppnådd mye. Mange av drømmene mine har gått i oppfyllelse. Jeg vil at alle mennesker i verden skal ha den følelsen jeg hadde etter noen år da alle disse prosjektene begynte å fungere bedre. . I det store og hele er jeg ikke full, det er riktig å forfølge drømmen min. “

“Det var opp og ned,” sier Bee om forholdet deres. “Det kan jeg fortelle deg. Dette er det mest bisarre og fascinerende forholdet mellom meg og Erland. Jeg tror vi burde skrive biografien om oss to sammen fordi vi var en del av hverandres liv, men vi er veldig forskjellige som mennesker. Med omfanget av konfliktene og forskjellige ideer, tror jeg par kan skrive en bok om terapi. Vi har gjort noen viktige funn som kan brukes av alle par som sliter. ”

Bryllupsrådgivning med et Posa Nova-slag, satt til en søt melodi. Bob har uten tvil kommet med dårlige kommentarer.

‘Peace or Love’ ble utgitt på EMI 18. juni.