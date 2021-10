Komiker Philip Chevalier kunngjør at han vil stemme på Marine Le Pen: “Min kone er senegaleser, jeg har ingen leksjon”

“Jeg ser det har et populært nettsted, og jeg sa det ikke verbalt fordi jeg ser det er ofre,” sa 65 år gamle Philippe Chevalier som svar på et spørsmål fra Jordan de Luxe. Han ønsket å stemme på enten National Rally-kandidaten eller den kontroversielle Eric Gemmer. Tegneserien viser hans politiske preferanser til høyre, noe som er en svært sjelden forekomst i showbransjens verden.

“Suverenitet” ikke “ekstrem høyre”



I prosessen bekreftet skuespilleren at han ville stemme på Marine Le Pen i andre runde med avtroppende president Emmanuel Macron. “Jeg liker ikke globalisering, samfunnet vi er gitt, jeg liker ikke menneskeheten, jeg liker ikke kunstig intelligens.

«Min kone er fra Senegal, så jeg har ingen lekse å lære,» forsvarte han seg blankt fra ytre høyre og erklærte seg selv som suveren. Selv om en artist «ikke trenger å være sikker» på ham, sier komikeren at han ikke lenger ønsker å uttrykke sine politiske synspunkter. “Vi er på et punkt hvor det er virkelig slitne mennesker.” Hvis Philippe Chevalier hadde vært stille på radioen den dag i dag, ville det på ingen måte vært skadelig for hans tidligere sidekick Regis Las Palas (begge delte seg i 2016). I utgangspunktet riktig, avslutter han.