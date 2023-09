Komikeren Yasin Bellator er dømt til 4 måneders fengsel for drapstrusler

Justisen mente at fakta om drapstruslene og forbrytelsene mot manusforfatter og regissør Kader Aoun ble «etablert og objektivisert» av opptakene av flere telefonsamtaler.

Den 41 år gamle komikeren ble også funnet skyldig i ondsinnede samtaler med en annen komiker, Kevin Rossi.

Han ble pålagt å betale 500 euro i erstatning til sistnevnte og én symbolsk euro til Khader Aoun.

Tiltalte ble imidlertid frifunnet for drapstrusler mot Kader Aouns produksjonsdirektør, David Weisbrod. Yasin Belatar hadde sagt at han ønsket å «tenne fyr» på kontorene sine.

Radioverten, som ble en debattant og stemme for forstedene ved Élysée, ble i mars 2019 tiltalt i en kommersiell tvist om overtakelsen av et parisisk teater, særlig for trusler om drap og gjentatte forbrytelser.

Sakene kostet ham plassen på Radio Nova, hvor han har vært vertskap for det daglige programmet «Les 30 Glorious» siden 2016.

Hans fire måneders betingede fengselsstraff – aktor begjærte seks måneders utsettelse – inkluderer også forbud mot tilsyn og besøk hos ofrene.

Yassin Bellator var den første fransk-marokkanske komikeren som kom tilbake til scenen på Bataclan siden angrepene 13. november 2015.