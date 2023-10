Kommandør, Biden Biting Dog, forlater Det hvite hus «tid for å evaluere neste beslutninger»

«Kommandanten er for øyeblikket ikke i Det hvite hus for å vurdere de neste trinnene,» sa han i en kort uttalelse.

USAs president Joe Biden og hans kone Jill Biden er «ekstremt forpliktet til sikkerheten til alle ansatte i Det hvite hus og de som beskytter dem hver dag,» la Elizabeth Alexander, en talskvinne som sluttet seg til førstedamen.

Fartøysjefen, fersk fra et dressurkurs, skapte overskrifter onsdag da «Secret Service», sikkerhetstjenesten for amerikanske myndighetspersoner, mandag kveld kunngjorde at en av agentene deres var bitt.

Torsdag rapporterte amerikanske medier at den tyske hyrden som Bidens adopterte som valp i 2021 hadde vært involvert i flere biteepisoder enn tidligere avslørt.

CNN og Axios bemerker at i tillegg til de 11 hendelsene som så langt er registrert mot agenter fra «Secret Service», skal hunden angivelig også ha angrepet andre medlemmer av Det hvite hus-ansatte.

Bidens hadde allerede kunngjort at de ville sende hunden sin til treningstimer i løpet av sommeren etter at pressen avslørte flere bitt, inkludert en som tok offeret til sykehuset.

Major, en annen Biden-hund, ble kort sendt til Delaware, presidentens familiehøyborg, i 2021 for å ta treningstimer etter å ha bitt minst en ansatt i Det hvite hus.

Etter anbefaling fra eksperter måtte Bidens til slutt skille seg med det og overlate det til venner som bor i et «stille miljø.»