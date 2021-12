Kommer Claude snart til rettssak mot ALP og TF1? Co-Landas identitetskandidat svarer på sosiale medier

Vi vet det alle: uten svindelvirksomheten ville Claude vært den største vinneren denne sesongen av Co-Landa-legender. Han mistet tittelen og de 100 000 euroene som fulgte med.

Showets ikoniske kandidat har blitt anklaget for å ha deltatt på hemmelige fester eller truet med å streike for en smertefull sjokolade. Claude Dortoise bestemte seg for å score en «i» fredag ​​17. desember ved å legge ut en melding på Instagram-kontoen sin, etter at han ble anklaget for juks i flere medier.

“I kveld snakker jeg til de som støtter meg og de som følger meg. Jeg ser mange flere #falske nyheter som kommer ut i mediaHun skriver. “Jeg ønsker ikke å gå inn i en permanent og ofte ubrukelig dom fordi informasjonen er for langt unna. Går så langt som å finne ut at noen tok meg på telefonen.“

Ingen klager på produksjonen

Vi har hørt eller lest de siste dagene at den tidligere kandidaten stiller mot produktets beslutning om ikke å kåre vinneren når han vinner den endelige juryavstemningen. Be om 100 000 euro, Claude svarer: “Så for å gjøre en lang historie kort, jeg er ikke i krig med noen“, lover han.”Produkt eller TF1, jeg ønsker ikke å klage mot noen, jeg respekterer arbeidet og avgjørelsen til ALP og Alexia Laroche-Joubert.”